iPhone 12 Pro與iPhone 12 Pro Max強化拍攝與LiDAR光達設計 鏡頭規格差異曝光

接續iPhone 12與iPhone 12 mini揭曉的新機，分別是搭載三組鏡頭設計，並且增加LiDAR光達設計的iPhone 12 Pro與iPhone 12 Pro Max，更進一步強調搭載更好的相機拍攝體驗，標榜成為第一款可拍攝Dolby Vision HDR效果的手機。

與iPhpne 12系列採相同設計，但細節與尺寸仍有差異

與iPhone 12及iPhone 12 mini一樣，iPhone 12 Pro與iPhone 12 Pro Max同樣也換上方正框體設計，但是材質採用亮面不鏽鋼，而非鋁合金材質，顏色部分則區分太空灰、白色、金色與此次增加的藍色，至於OLED面板解析度則增加至2778 x 1284，亮度也提高至1200nits。

尺寸部分，iPhone 12 Pro螢幕尺寸增加至6.1吋，iPhone 12 Pro Max螢幕尺寸則加大為6.7吋，相比去年推出版本均增加一些顯示面積，但並不影響原本使用體驗。

內部同樣採用A14 Bionic處理器，機身背面也同樣導入MagSafe磁吸設計，同樣也支援5G連網功能，甚至對應傳輸速率更高的毫米波連接需求，另外也不再提供耳機與充電器配件，並且僅提供USB-C to Lightning連接線，盒裝也會相對變小。

▲iPhone 12 Pro系列將建立在iPhone 12系列機種基礎功能上

▲iPhone 12 Pro螢幕尺寸增加為6.1吋

▲iPhone Pro Max螢幕尺寸增加至6.7吋

▲iPhone 12 Pro區分亮面不鏽鋼材質設計的太空灰、白色、金色與藍色

大幅提昇的相機拍攝效果，此次不同版本還有鏡頭規格差異

背面主相機規格雖然同樣維持三鏡頭設計，並且均維持採用1200萬畫素規格，但在廣角鏡頭部分則是將光圈增加至f/1.6與7片鏡片構成設計，而超廣角鏡頭也同樣加入支援夜間拍攝模式，在遠距鏡頭部分則是將原本35mm焦距增加為52mm，讓光學變焦範圍可達4倍，並且支援光學防震。

不過，iPhone 12 Pro Max的遠焦鏡頭則是增加至65mm，對應2.5倍光學變焦與光學防震，在廣角鏡頭部分更採用全新感光元件設計，除了讓感光元件面積增加47%、每單位畫素感光面積增加至1.7μm，藉此提昇87%低光拍攝表現，更讓感光元件可對應X軸、Y軸位移，平均每秒增加5倍抗震處理效果，藉此抑止手持等情況下產生晃動影響，讓靜態或動態拍攝都能更加穩定。

▲加入LiDAR光達設計的新款相機模組，但在iPhone 12 Pro與iPhone 12 Pro Max的規格又有差異

▲iPhone 12 Pro Max的遠焦鏡頭則是增加至65mm，對應2.5倍光學變焦與光學防震

▲iPhone 12 Pro Max的廣角鏡頭部分更採用全新感光元件設計，除了讓感光元件面積增加47%、每單位畫素感光面積增加至1.7μm，藉此提昇87%低光拍攝表現，更讓感光元件可對應X軸、Y軸位移，平均每秒增加5倍抗震處理效果

▲iPhone 12 Pro Max的廣角鏡頭感光元件搭載面積更大感光元件

至於此次在iPhone 12 Pro系列也加入支援拍攝Dolby Vision HDR影片，甚至可以直接在手機上編修Dolby Vision HDR影片內容，並且支援4K 60 fps與10位元HDR內容。

▲支援拍攝Dolby Vision HDR

另外，蘋果也在iPhone 12 Pro增加名為Apple ProRAW拍攝功能，在先前推出的Deep Fusion拍攝功能基礎上，將使相機拍攝影像能記錄更多資訊，並且有利於後續調整使用。但此項功能預計要等到11月下旬才會透過韌體更新推出，初期並不會出現在iPhone 12 Pro系列機種。

▲iPhone 12 Pro系列將加入可記錄更多影像細節的Apple ProRAW檔案格式

▲Apple ProRAW檔案格式可讓影像在後續編輯有更大調整空間

而此次在iPhone 12 Pro系列機種加入的LiDAR光達設計，除了可讓手機更容易透過光達建構周遭環境物件相對關係，並且對應更穩定的擴增實境應用，更進一步讓相機對焦速度大幅提昇6倍，甚至可讓低光環境下的對焦效果明顯提昇。

▲透過LiDAR光達設計增加環境物件相對位置感知，以及強化擴增實境應用效果

上市時間也不相同

與iPhone 12及iPhone 12 mini採不同上市時間相同，iPhone 12 Pro與iPhone 12 Pro Max的上市時間也有差異。

其中，iPhone 12 Pro會先與iPhone 12在10月16日開放預訂，建議售價與iPhone 11 Pro一樣從999美元起跳，台灣地區建議售價則是3萬3900元起跳，預計在10月23日正式上市，而iPhone 12 Pro Max則會與iPhone 12 mini同樣在11月6日開放預訂，建議售價則是1099美元，台灣地區建議售價為新台幣3萬7900元起跳，將會在11月13日正式推出。

至於儲存容量規格部分，iPhone 12 Pro系列均提供128GB、256GB與512GB三種規格，比iPhone 12系列大上一倍。

▲iPhone 12 Pro售價

總計會有7款iPhone機種在市面上銷售

加上今年更新的iPhone SE，並且保留去年推出的iPhone 11，以及前年推出的iPhone XR，蘋果將會在現有iPhone機種提供多達7款選擇，並且對應不同價位選購需求，至於去年推出的iPhone 11 Pro系列則會退出市場。

原本以為iPhone 12推出，並且加上新款iPhone 12 mini，將會讓原本在市場銷售的iPhone XR，甚至去年推出的iPhone 11停止銷售，但顯然蘋果希望藉由價格重新調整，搭配作為入門選擇的新款iPhone SE，讓消費者能有更多選擇。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》