想起當年i4？首款支援5G的iPhone 12與iPhone 12 mini 回歸方正機身設計

延續去年推出的iPhone 11市場策略，蘋果在此次推出的iPhone 12果然如傳聞換上方正框體設計，不僅呼應採用相同設計的新款iPad Pro、iPad Air，同時也讓iPhone 12彷彿回歸當年iPhone 4採用相同設計思維，而此次也因應市場趨勢加上5G連網功能，甚至進一步對應毫米波連接規格。

▲iPhone 12

支援毫米波的5G連接功能

為了對應更好的5G網路連接功能，蘋果也確認採用全新自行設計的5G網路天線，並且增加名為「智慧數據連接模式 (Smart Data Mode)」，讓使用者能在非必要時候自動關閉5G網路連接傳輸，轉為4G LTE網路連接模式，當有需要更高網路傳輸效率時，才會開啟5G網路連接模式，藉此讓目前吃到飽尚未普及，同時資費相對仍高的5G網路費用能有更好使用效率。

▲iPhone 12特色

全新框體與配色設計，螢幕更抗摔

在iPhone 12換上全框體設計後，顏色分別提供太空灰、白色、紅色、綠色，以及此次新增加的藍色選項，同時更強調機身相比iPhone 11減少11%厚度、重量也減少16%，螢幕尺寸雖然維持採用6.1吋設計，但是從原本LCD面板升級為色彩顯示更鮮豔的OLED面板，同時對應2000000:1的對比顯示效果，以及2532 x 1170解析度與460ppi顯示密度，標榜能對應清晰的畫面顯示表現。

除此之外，蘋果也說明此次與康寧合作導入陶瓷材質成分的全新超磁晶蓋板玻璃，讓iPhone 12的螢幕抗摔效果提高4倍，讓使用者能更安心使用手機。

▲iPhone 12

▲採用類似新款iPad Pro、iPad Air，以及過往iPhone 4般的方正框體

▲與康寧合作導入陶瓷材質、更抗摔的玻璃設計

與新款iPad Air相同的A14 Bionic處理器、提昇拍攝效果的相機

而在效能部分，iPhone 12也確定搭載與新款iPad Air相同的A14 Bionic處理器，蘋果也再次強調藉由6核心設計的CPU，搭配4核心設計的GPU，以及高達16核心的類神經網路晶片，結合ML人工智慧運算框架，將能對應更具效率的運算效能，並且藉由台積電5nm製程技術大幅降低耗電量，同時也讓處理器內含電晶體數量可達118億組，標榜在CPU、GPU效能均為其他智慧型手機處理器的50%以上，同時在人工智慧運算部分更可對應每秒11兆次運算能力。

至於在相機功能部分，iPhone 12依然維持雙鏡頭設計，其中廣角鏡頭維持1200萬畫素，採用f/1.6光圈、26mm焦段與光學防震設計，超廣角鏡頭則同樣採用1200萬畫素，搭配f/2.4光圈、13mm焦段與120度拍攝角度設計，並且藉由A14 Bionic處理器強化影像運算效果，在低光拍攝表現約提昇27%，更加入全新夜間縮時拍攝功能，甚至也能在超廣角鏡頭使用夜間拍攝功能。

▲iPhone 12搭載的A14 Bionic處理器特色

▲iPhone 12搭載的雙鏡頭有所提昇，並且均支援夜間拍攝功能

名為MagSafe的磁吸機構設計

另外，蘋果也確定此次在iPhone 12機身背面採用名為MagSafe的磁吸機構設計，名稱源自過去在MacBook採用的磁吸充電器連接埠，此次設計想法則是讓使用者利用Qi無線充電配件時，可以讓iPhone與充電配件精準維持在最佳充電位置。而在MagSafe內側設計，蘋果也做了相關防護設計，避免造成過充，或是避免金屬物品影響充電安全。

配合MagSafe，蘋果除了推出相對應的充電配件，例如可同時幫iPhone 12及Apple Watch充電的旅充，另外也確定推出能以磁吸固定的背套，以及新款手機保護套，而對應iPhone 12使用的保護殼也能維持MagSafe使用，並且將與更多第三方配件商合作應用產品。

▲可同時幫iPhone與Apple Watch充電的新款旅充配件

▲MagSafe設計將使iPhone 12可以更精準放置在正確無線充電位置

▲iPhone 12背面搭載的MagSafe設計

▲iPhone 12可藉由MagSafe換上磁吸背夾

▲iPhone 12新款保護配件

全面取消提供耳機、USB充電器

如先前傳聞，蘋果此次重申在2030年達成零排碳的目標，同時也考量目前多數使用者歐已經擁有USB充電器及耳機等配件，此次在iPhone 12原廠盒裝內確定不再提供這些配件，僅提供USB-C to Lightning的連接線。

同時，蘋果也強調新款iPhone 12盒裝將採用100%回收材質設計，並且藉由減少配件大幅精簡體積，讓新機貨運效率可大幅增加，強調將可在貨品運輸過程減少等同45萬輛汽車的排碳量。

另一方面，除了機身框體等零件採用回收材質打造，蘋果此次更進一步宣布在iPhone 12內所採用磁鐵元件，同樣會以回收材質方式製作使用，藉此更具體減少產品對環境影響。

▲iPhone 12原廠盒裝將更小

▲iPhone 12內所採用磁鐵元件，同樣會以回收材質方式製作使用

與iPhone 12功能相同，但尺寸相對較小的iPhone 12 mini

依照蘋果說明，iPhone 12 mini與iPhone 12採完全相同設計，配色一樣推出太空灰、白色、紅色、綠色與藍色，只是在螢幕與機身尺寸規格不同。

iPhone 12 mini採用更合適單手操作的5.4吋機身設計，螢幕一樣採用OLED面板，解析度則降低為2340 x 1080，顯示密度則是476ppi，但一樣對應2000000:1的對比顯示效果，同時也對應HDR與Dolby Vision顯示效果。

以定位來看，iPhone 12 mini將成為此次公佈的iPhone機種入門設計。

▲iPhone 12 mini就是換上小尺寸螢幕的iPhone 12

iPhone 12 mini確定延後至11月推出

建議售價部分，iPhone 12確定會以799美元起跳價格銷售，台灣地區售價則是新台幣2萬6900元起跳，預計在10月16日開放預訂，正式上市時間則是10月23日。至於，iPhone 12 mini則會以699美元起跳價格銷售，台灣地區售價則是新台幣2萬3900元起跳，要等到11月6日才開放預訂，正式上市時間則是11月13日。

而儲存容量部分，包含iPhone 12、iPhone 12 mini都提供64GB、128GB與256GB三種儲存容量規格，而兩者之間的價差也僅有100美元或新台幣3000元。

▲iPhone 12與iPhone 12 mini價格

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》