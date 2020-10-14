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蘋果首款親民售價的智慧喇叭！HomePod Mini整合更多智慧功能

聯合新聞網 / 楊又肇
▲HomePod Mini換上圓形機身設計
▲HomePod Mini換上圓形機身設計

相較先前推出的HomePod採349美元售價，蘋果終於如市場傳聞推出售價僅99美元的親民款HomePod Mini，同時換上全新圓形機身設計，但仍維持採用網布材質外觀。

▲HomePod Mini
▲HomePod Mini

依照蘋果說明，針對居家使用需求設計，分別以簡單使用、強調隱私安全，以及聲音表現打造此次揭曉的新款HomePod Mini，同時更以僅99美元價格對抗Google近期推出採相同價位設定的NEST Audio

使用模式部分，HomePod Mini與過去推出的HomePod一樣可以透過頂部觸控部位操作播放、暫停與音量調整，同時也會透過彩色燈光顯示啟動狀態。而使用者也能藉由Siri數位助理服務，透過聲控方式進行互動，同時HomePod Mini也會在首次啟動時，透過波束成形技術自動識別環境方位，藉此調整最佳聲音輸出表現。

而內建處理器，則採用與Apple Watch series 5相同的S5處理器，同時更在機身內導入UWB超寬頻晶片，藉此讓HomePod Mini更容易識別同樣搭載UWB超寬頻晶片的iPhone機種，並且能快速將iPhone上播放音樂傳送到HomePod Mini，並且透過手機震動告知使用者完成傳輸。

▲HomePod Mini內部驅動單體，並且會藉由波束成形技術，在第一次啟動時偵測鄰近環境，並且透過機器學習調整最佳聲音輸出效果
▲HomePod Mini內部驅動單體，並且會藉由波束成形技術，在第一次啟動時偵測鄰近環境，並且透過機器學習調整最佳聲音輸出效果

▲同樣可透過兩組HomePod Mini構成左右聲道，同時也支援「對講機」聲音內容傳遞功能
▲同樣可透過兩組HomePod Mini構成左右聲道，同時也支援「對講機」聲音內容傳遞功能

居家物聯網應用部分同樣對應HomeKit裝置連動，甚至也能進一步與支援蘋果CarPlay的車載系統連動，因此使用者能在家透過Siri喚醒HomePod Mini，並且說明預計前往地點，讓車上的CapPlay車載系統能預先完成導航設定，當使用者啟動車輛時，就能直接透過導航前往目的地。

另外，兩組HomePod Mini也能組成左右聲道輸出模式，或是放置在各個房間內透過名為「對講機 (Intercom)」的功能，讓使用者可透過HomePod、iPhone，或是其他HomePod Mini傳遞留言，同時留言內容也會透過推播方式傳送到iPhone。

在強調隱私安全情況下，蘋果表示所有在HomePod Mini上的內容僅保留在居家環境及家人互動之間使用，甚至HomePod Mini還可以依照家人不同聲音對應個別隱私資訊，例如不會讓女兒的個人行程被爸爸知曉，同時也不會讓蘋果知道家裡發生什麼事情。

HomePod Mini將以99美元價格銷售，配色部分則提供太空灰與白色兩種選項，預計在11月6日開放預購，並且在11月16日開放銷售。而台灣地區售價則是新台幣3000元，但目前尚未確認具體上市時間。

▲藉由UWB超寬頻晶片，讓HomePod Mini能更快與同樣支援UWB超寬頻晶片的iPhone機種建立連線，並且交換播放內容
▲藉由UWB超寬頻晶片，讓HomePod Mini能更快與同樣支援UWB超寬頻晶片的iPhone機種建立連線，並且交換播放內容

▲HomePod Mini同樣支援各類串流音樂服務
▲HomePod Mini同樣支援各類串流音樂服務

▲可與CarPlay車載系統連動，讓車輛可預先完成導航等設定
▲可與CarPlay車載系統連動，讓車輛可預先完成導航等設定

▲HomePod Mini建議售價為99美元，台灣地區售價則是新台幣3000元
▲HomePod Mini建議售價為99美元，台灣地區售價則是新台幣3000元

▲HomePod Mini
▲HomePod Mini

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

蘋果發表會 蘋果 iPhone 12 智慧喇叭 HomePod Mini

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