MagSafe 復活！變身 iPhone、Apple Watch 磁性無線充電器

iPhone 12 本身有磁性設計，可以用磁性吸住 MagSafe 磁性無線充電器，新的 MagSafe 具有 15 瓦的充電速度，是之前 iPhone 認證 Qi 充電器保證最高速度的兩倍。

隨著 iPhone 12 登場，蘋果今天也發表了全新 iPhone 專用的 MagSafe 磁性無線充電器！

iPhone 12 本身有磁性設計，可以用磁性吸住 MagSafe 磁性無線充電器，新的 MagSafe 具有 15 瓦的充電速度，是之前 iPhone 認證 Qi 充電器保證最高速度的兩倍。

同時新的 MagSafe 產品線也有無線充電線、皮革卡套跟保護殼等。而且 MagSafe 除了支援 iPhone 之外，也推出了可以同時充 Apple Watch、iPhone 的充電器 MagSafe Duo。

過去 MagSafe 曾是較舊蘋果筆電磁性電源接頭的專屬品牌，現在則是取代了之前只聞樓梯響的 AirPower 無線充電器。

MagSafe 充電器單賣 1,190 台幣，而各種的 iPhone 12 MagSafe 透明保護殼則是 1,490 台幣，皮革卡套則是 1,790 元台幣。台灣 10 月 16 日開始訂購，10 月 23 日開始發售。

接下來大家也可以預期有越來越多各式各樣的 MagSafe 周邊產品。

《本文作者 Chris ，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》