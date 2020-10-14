HomePod Mini 採全新球形設計：黑白兩色價格更便宜

除了「iPhone 12 Mini 藍色、紅色、綠色、黑色和白色」外，爆料大神 Evan Blass 也分享的謠傳已久的平價版 HomePod Mini 智慧音響圖像。全新 HomePod Mini 改為較小球形設計，然後一樣是白色和黑色兩色。

雖然現有的 HomePod 採用了圓潤的圓柱形設計，但 HomePod mini 似乎將採用更加球形的設計，並採用類似的網狀表面處理，有黑色或白色可供選擇。更平整的頂面將放置音量、播放等觸摸控制，當 Siri 被啟動時，會出現一個大型的多色燈。

傳 HomePod mini 將可作為 UWB 基站，當用戶持有搭載 U1 晶片的 iPhone 進入室內，HomePod mini 或新款 Apple TV 將能精準地追蹤設備位置，提供精準的位置與空間感知。

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》