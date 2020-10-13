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蘋果發表會前再爆料！iPhone 12 Mini藍色、紅色、綠色、黑色和白色搶先看
在今天的 Apple 發布會前幾個小時，知名的爆料大神 Evan Blass 分享了他所謂的 iPhone 12 和 iPhone 12 mini (藍色、紅色、綠色、黑色和白色) 的圖像。
今年的 iPhone 12 系列，iPhone 12 和 iPhone 12 mini 可能將提供黑色、藍色、綠色、紅色和白色。iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max 將提供藍色、金色、石墨和銀色。
Apple 很可能會發布四款新的 iPhone 12 型號： 5.4 吋 iPhone 12 mini、6.1 吋 iPhone 12、6.1 吋 iPhone 12 Pro、6.7 吋 iPhone 12 Pro Max。再等兩個小時，就能知很洩漏的這些 iPhone 12 顏色是否正確。
《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》
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