蘋果發表會倒數 5G iPhone即將現身

蘋果公司將於台灣時間14日凌晨1時舉行特別活動，外界預期將發表5G版iPhone新機，也可能推出平價智慧音箱HomePod mini，再過數小時就要揭曉謎底。

打開蘋果台灣官網，可以看到置頂訊息是蘋果特別活動預告，此次活動主題為「真快，來了（Hi, Speed）」，英文諧音與高速（high speed）相近，市場推測是指新機具備第五代行動通訊（5G）傳輸能力。

天風國際證券分析師郭明錤發布報告預測，蘋果將推出4款5G版iPhone，包括5.4吋iPhone 12 mini、6.1吋配備雙鏡頭的iPhone 12、6.1吋搭配3鏡頭的iPhone12 Pro，以及6.7吋的iPhone 12 Pro Max。

郭明錤分析，iPhone 12 mini售價雖較低，但無法滿足使用者普遍對大螢幕的需求；iPhone 12 Pro與iPhone 12 Pro Max雖規格較高，但售價較高，因此iPhone 12在新款iPhone 12系列中擁有最高出貨比重，屬於合理。

根據爆料達人預測，5.4吋iPhone 12 mini售價為649美元（約新台幣1.9萬元）起，6.1吋iPhone 12為749美元起，6.1吋iPhone 12 Pro為999美元起，6.7吋iPhone 12 Pro Max為1099美元起。

國外3C達人@evleaks先前於推特曝光一封電信商寄出的電子郵件中指出，iPhone 12將於10月16日開放預購，10月23日正式出貨。但國外媒體消息傳出，高階Pro系列機型可能更晚，或許要等到11月才會開賣。