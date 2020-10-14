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盼不到它果粉失望？iPhone 12四大機型規格比較 Mini入門款23900帶回家
今(14)日蘋果發表會推出iPhone 12系列新機，共有iPhone 12 Mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max四款機型。螢幕尺寸最小從Mini的5.4吋到Pro Max的6.7吋，容量也依款式有64GB到512GB的選擇，機種間有不少選擇的空間。
此次新機最便宜的便屬iPhone 12 Mini 64GB版本，台灣官網定價23900元即可入手；最貴則可以直上iPhone 12 Pro Max，512GB版本要價48400元，比買2支Mini的總價還要再貴上600元。
此次iPhone新機全系列支援5G，處理器皆為A14仿生晶片，防水防塵和iPhone 11一樣皆為IP68等級。安全認證部分並沒有眾多果粉期待的Touch ID強勢回歸，iPhone 12系列仍沿用FACE ID的形式，戴著口罩想解鎖恐怕得多一道功夫。
|iPhone12 Mini
|iPhone 12
|iPhone 12 Pro
|iPhone 12 Pro Max
|螢幕
|5.4 吋 超 Retina XDR
|6.1吋 超 Retina XDR
|6.1吋 超 Retina XDR
|6.7 吋 超 Retina XDR
|處理器
|A14 仿生晶片
|A14 仿生晶片
|A14 仿生晶片
|A14 仿生晶片
|容量
|64GB、128GB、256GB
|64GB、128GB、256GB
|128GB、256GB、512GB
|128GB、256GB、512GB
|主鏡頭
|1200 萬像素雙相機 (超廣角、廣角)
|1200 萬像素雙相機 (超廣角、廣角)
|專業級 1200 萬像素相機 (超廣角、廣角與望遠)
|專業級 1200 萬像素相機 (超廣角、廣角與望遠)
|前鏡頭
|1200 萬像素照片
|1200 萬像素照片
|1200 萬像素照片
|1200 萬像素照片
|防水防塵
|IP68
|IP68
|IP68
|IP68
|尺寸
|高131.5x寬64.2x厚7.4(mm)
|高146.7x寬71.5x厚7.4(mm)
|高146.7x寬71.5x厚7.4(mm)
|高160.8x寬78.1x厚7.4(mm)
|重量
|133(g)
|162(g)
|187(g)
|226(g)
|安全認證
|Face ID
|Face ID
|Face ID
|Face ID
|顏色
|藍、綠、紅、白、黑
|藍、綠、紅、白、黑
|太平洋藍、金、石墨色、銀
|太平洋藍、金、石墨色、銀
|售價
| 64GB:23900元
128GB:25500元
256GB:29000元
|64GB:26900元
128GB:28500元
256GB:32000元
| 128GB:33900元
256GB:37400元
512GB:44400元
|128GB:37900元256GB:41400元512GB:48400元
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