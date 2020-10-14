盼不到它果粉失望？iPhone 12四大機型規格比較 Mini入門款23900帶回家

今(14)日蘋果發表會推出iPhone 12系列新機，共有iPhone 12 Mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max四款機型。螢幕尺寸最小從Mini的5.4吋到Pro Max的6.7吋，容量也依款式有64GB到512GB的選擇，機種間有不少選擇的空間。

此次新機最便宜的便屬iPhone 12 Mini 64GB版本，台灣官網定價23900元即可入手；最貴則可以直上iPhone 12 Pro Max，512GB版本要價48400元，比買2支Mini的總價還要再貴上600元。

此次iPhone新機全系列支援5G，處理器皆為A14仿生晶片，防水防塵和iPhone 11一樣皆為IP68等級。安全認證部分並沒有眾多果粉期待的Touch ID強勢回歸，iPhone 12系列仍沿用FACE ID的形式，戴著口罩想解鎖恐怕得多一道功夫。