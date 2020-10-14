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盼不到它果粉失望？iPhone 12四大機型規格比較 Mini入門款23900帶回家

聯合新聞網 / 綜合報導
iPhone 12共有五種顏色可供選擇。 圖截自蘋果官網
iPhone 12共有五種顏色可供選擇。 圖截自蘋果官網

今(14)日蘋果發表會推出iPhone 12系列新機，共有iPhone 12 Mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max四款機型。螢幕尺寸最小從Mini的5.4吋到Pro Max的6.7吋，容量也依款式有64GB到512GB的選擇，機種間有不少選擇的空間。

此次新機最便宜的便屬iPhone 12 Mini 64GB版本，台灣官網定價23900元即可入手；最貴則可以直上iPhone 12 Pro Max，512GB版本要價48400元，比買2支Mini的總價還要再貴上600元。

此次iPhone新機全系列支援5G，處理器皆為A14仿生晶片，防水防塵和iPhone 11一樣皆為IP68等級。安全認證部分並沒有眾多果粉期待的Touch ID強勢回歸，iPhone 12系列仍沿用FACE ID的形式，戴著口罩想解鎖恐怕得多一道功夫。

 iPhone12 MiniiPhone 12iPhone 12 ProiPhone 12 Pro Max
螢幕 5.4 吋 超 Retina XDR6.1  Retina XDR 6.1  Retina XDR 6.7 吋 超 Retina XDR 
處理器 A14 仿生晶片A14 仿生晶片 A14 仿生晶片  A14 仿生晶片
容量 64GB128GB256GB64GB128GB256GB 128GB256GB512GB 128GB256GB512GB 
主鏡頭 1200 萬像素雙相機 (超廣角、廣角)1200 萬像素雙相機 (超廣角、廣角)  專業級 1200 萬像素相機 (超廣角、廣角與望遠)專業級 1200 萬像素相機 (超廣角、廣角與望遠) 
前鏡頭 1200 萬像素照片1200 萬像素照片  1200 萬像素照片1200 萬像素照片 
防水防塵 IP68 IP68 IP68IP68 
尺寸 高131.5x寬64.2x厚7.4(mm)146.7x71.5x7.4(mm) 高146.7x寬71.5x厚7.4(mm)高160.8x寬78.1x厚7.4(mm) 
重量 133(g)162(g)187(g) 226(g) 
安全認證 Face ID Face ID Face IDFace ID 
顏色藍、綠、紅、白、黑 藍、綠、紅、白、黑 太平洋藍、金、石墨色、銀 太平洋藍、金、石墨色、銀
售價 64GB:23900元

128GB:25500元

256GB:29000元

64GB:26900元

128GB:28500元

256GB:32000元

 128GB:33900元

256GB:37400元

512GB:44400元

128GB:37900

256GB:41400

512GB:48400 

蘋果發表會 蘋果 iPhone 12

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