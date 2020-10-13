Hi Speed！將揭曉的iPhone 12，靠這兩點拯救手機買氣？

一年一度、萬眾期待的蘋果iPhone發表會，將在台北時間10月14日凌晨舉行。然而，這次眾人殷殷期盼的，可不只是單純的新功能或價格，而是這個市場領導品牌，到底怎麼尋回全球手機市場往日榮景？

今年疫情衝擊了不少產業，手機市場也是其中一個。根據Canalys最新統計，全球第二季手機出貨狀況，仍以自由落體的速度往下劇跌，與去年同期相比竟明顯下滑了14%！和幾年前曾有的兩位數成長榮景，真是兩樣情。第一個原因主要是疫情下，窮人沒預算換機；有錢的企業精英則看不出換機的必要，就此拖累全球市場買氣冷。

為什麼？美國調查機構Flurry的數據便顯示，在今年4月與5月封城期，美國人在iPad上使用App的成長幅度，竟少見超越了iPhone。主要原因是許多上班族與學生都因在家上班或上學，不再需要四處趴趴走，讓使用手機的頻率變少了，使用平板或筆電的頻率則增加。而當許多專家憂心年底疫情即將二次爆發的預期下，IDC台灣副總監嚴蘭欣透露，今年底，許多人與其說換手機，更有可能跑去添購新筆電或平板，以應付在家遠距工作，與線上學習的需求。

但更長期的因素是，近兩年全球各品牌新機欠缺新意，刺激不了消費者換機，讓全球手機出貨從去年開始就開始下滑，因此也不能全怪疫情。

AR、5G將加持iPhone12買氣？

這次將發表的iPhone 12，到底要靠什麼喚回全球手機的購買熱度？

首先，即便疫情宅在家不出門，現在許多人都習慣用手機拍照或拍影音，不太使用數位相機了；另外手機上AR的使用也愈來愈普遍。這一年來，企業在Instagram上做AR品牌濾鏡來吸引網友，已成全球最夯的行銷方式，如迪士尼曾做過一款「你是迪士尼裡的誰？」濾鏡，只要用手機照自己，就會在上方顯現出你個人的迪士尼角色頭像，就紅遍全球。這兩件事都和手機相機脫不了關係。也因此，改善相機極可能是今年強打。

《Fast Company》便預測，新的iPhone 12，將搭載3D感測相機。這個3D感測新功能，正可以提供用手機玩AR需要的距離測量數據；另外，它也可以讓民眾在拍影片與照片時能夠顧遠也顧近，即便是遠處角落裡的寵物都可以清晰捕捉；至於美顏功能也會更自然，目前華為、小米等中國品牌手機就已搭配此功能，被網友戲稱是虛擬「微整型」。

上週發布的蘋果發表會邀請函上，其實就有著AR彩蛋的設計，看來，iPhone 12搭載3D感測相機的可能性相當高。

其次，首支5G版iPhone，若能玩出比同業更有感的新花樣，也可能對今年剛起步的5G手機浪潮帶來很大的拉力。據《Fast Company》預測，讓使用者對5G的快更有感，極可能是iPhone 12強打的創新。據傳價格直逼台幣5.5萬的高價款iPhone Pro Max，極有可能搭載目前最快的毫米波5G，一舉把對手狠狠甩到後頭。

5G超速款，本週就要誕生？

毫米波5G，到底和三星、華為目前機種搭載的sub-6型5G，有什麼不同？sub-6型的5G，理論上速度可達到2Gbps，約是目前4G的三到四倍，而毫米波，根據三星內部的近期測試，則可達到8.5Gbps，比起sub-6又多了四倍。換句話說，若是現在才從4G版iPhone換到5G毫米波新機種的果粉，在不考慮周遭環境因素下，有可能一下子網速快上十幾倍！絕對很有感。

當然，許多人會質疑，網速快上十倍的手機又如何？會不會不夠實用？但就iPhone一向的策略，都是先尋求行家認可，再讓庶民跟隨。邀請函上寫「Hi Speed」的文案也似乎在暗示。強打速度的可能性也相當高。

縱然，蘋果目前仍是全球手機品牌中，唯一還有正成長的強者，華為禁令也可能讓蘋果趁機分食更多市場。但是，消費者真正想要的，是再看到一次令人驚艷的發表會，希望庫克本週不要讓果粉失望。

（作者／ 林士蕙 本文出自2020.10.12《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）