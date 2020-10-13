除了iPhone 12還有這些新品？蘋果發表會凌晨一點直播看這裡

蘋果宣布將在台灣時間14日凌晨舉行新品發表會，未上市先轟動的iPhone 12系列也預期將在此次發表會中現身。根據精準爆料達人「Kang」指出，此次iPhone系列共會有iPhone 12 Mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max四種機型，前兩款容量有64GB、128GB、256GB；後兩者則是128GB起跳，另有256GB、512GB供選擇。

iPhone 12一系列定價據傳從Mini的649美金(約合新台幣18600元)到Pro Max的1399美金(約合新台幣40000元)，價差達2萬元。其中知名分析師郭明錤最看好 6.1吋版的「iPhone 12」機型，預測將佔出貨比重約40%到45%。

國外3C達人先前曝光電信商郵件，透露iPhone 12可能於16日開放預購，23日正式出貨。然而還沒開賣就吸引了不少想換機的民眾目光，有調查指出部分Android用戶早已準備跳槽擁抱iPhone 12。

除了眾所期待的iPhone 12系列，於前一次發表會中沒有出現的耳罩式耳機「AirPods Studio」、藍芽追蹤設備「AirTags」、智慧喇叭「Homepod mini」也被認為可能在此次發表會中首次曝光。不過一切仍得等到凌晨發表會見真章。