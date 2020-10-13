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為了這些優點？平均10個Android用戶「有3個想換iPhone 12」
前年 iPhone XR 和今年新 iPhone SE 熱賣的其中一個原因，就是來自於 Android 用戶轉投 iPhone。根據美國二手商 SellCell 的最新調查，有十分之三的 Android 用戶會考慮升級到 iPhone 12。
iPhone 12 的正式發布可能仍需要一周左右的時間，SellCell 向 2000 多個 Android 用戶詢問了相同的問題，調查結果顯示將近 33.1％ 的 Android 用戶會考慮將 iPhone 12 作為下一次升級，十分之三的 Android 用戶 (33％) 表示下次升級時，他們會考慮購買 iPhone 12。
當被問及為什麼要從當前的 Android 手機切換到即將推出的 iPhone 12 機型時，受訪者表示 iPhone 擁有更長的系統升級支援、更好的隱私保護、更緊湊漂亮的外形、更好的功能、更好的價格和 5G 連接性等。
《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》
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