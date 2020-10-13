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蘋果5G版iPhone 12不只速度快 相機功能強化4K、支援5倍變焦

聯合新聞網 / 綜合報導
蘋果將在10月發表iPhone 12系列機種。 美聯社
蘋果將在10月發表iPhone 12系列機種。 美聯社

蘋果公司將於台灣時間10月14日舉辦發表會，外界預期搭載5G的新款iPhone（暫稱iPhone 12）即將亮相，讓果粉們相當期待。除此之外，iPhone 12主相機功能有望比iPhone 11系列更進化，也成為此次果粉們關注的升級亮點。

iPhone 12將推出四款不同規格的機型，除螢幕尺寸之別，再依價格與市場定位區隔，主相機將分別搭載雙鏡頭及三鏡頭。以iPhone 12 mini與iPhone 12為例，此兩款手機將採用「廣角+超廣角」雙鏡頭組合，而iPhone 12 Pro和iPhone 12 Pro Max則採用「廣角+超廣角+望遠」的三鏡頭組合，並搭載LiDAR光學雷達掃描儀，加強AR擴增實境應用的真實體驗。

而此次的iPhone 12相機功能，推測將有以下幾項升級亮點：

一、超廣角+近拍功能

四款高、低規機型都有望搭載更大光圈F1.6的超廣角鏡頭，並兼具有可於2.2公分超近距離的近拍對焦功能。其中，果粉也應多加關注超廣角鏡頭是否還會具備有自動對焦功能的進階升級。

二、4K錄影更流暢

四款機型的錄影功能將支援超高畫質4K/120fps格式、4K/240fps格式的錄製規格，即可拍出流暢度更佳的影片。另有爆料稱四款iPhone 12都能支援HDR高動態技術的Dolby Vision等級影片。

三、變焦拍攝性能提升

四款新機將透過先進的軟體演算法而具備更好的數為變焦表現。高規的iPhone 12 Pro和iPhone 12 Pro Max將擁有高達5倍光學變焦的拍攝性能；但也有爆料說法指出僅最高階的iPhone 12 Pro Max才具備5倍光學變焦。

四、強化防震性能

為強化影像拍攝時的防震性能，今年推出的高規機型iPhone 12 Pro與iPhone 12 Pro Max據傳將改採Sensor-Shift新型影像穩定技術（透過影像感測器位移的光學防手震），可大幅提升鏡頭捕捉影像時的拍攝結果。

蘋果發表會 蘋果 iPhone 12

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