與iPhone 11規格相似？iPhone 12螢幕、相機不簡單 換機會有升級感嗎

蘋果在今(14)日發表了新款iPhone 12，也代表了iPhone 11正式成為舊型機種。此次iPhone 12系列共有4種機型，分別為iPhone12 Mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro以及iPhone 12 Pro Max。對比先前iPhone 11，可明顯看出Mini是此次新增的款式。然而iPhone 11與iPhone 12差在哪裡，若是換機會有升級感嗎？

除了處理器一律升級成A14，就表面上規格來看，iPhone 11和iPhone 12螢幕尺寸皆為6.1吋、1200萬像素的雙鏡頭、IP68的防水防塵。但魔鬼藏在細節裡，實質上仍有不少差異。6.1吋的螢幕，從原本iPhone 11的1792x828像素升級成2532x1170，支援HDR後最大亮度還能達到1200尼特，這是原本iPhone 11所沒有的。

而主相機看似維持前一代的廣角、超廣角配置，但鏡片組升級為7P，廣角鏡頭的光圈也從ƒ/1.8變成ƒ/1.6。進光量的提升，應該有助於夜間、低光源的成像品質，理論上勝過前一代的iPhone 11。同樣IP68的防水防塵，據蘋果官網資料，iPhone 12可在最深達6公尺的水中長達30分鐘，而iPhone 11僅為在最深達2公尺水中長達30分鐘。此外機身重量也較前一代減少32g，若是前一代的使用者，拿起新iPhone的手感會輕盈不少。

此次新機全都採用A14處理器並支援5G，據蘋果說明，相比前一款處理器將提昇40%的CPU運算效能，以及30%的GPU顯示效果，對於複雜的3D遊戲有很好的效能提升。