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蘋果新款耳機AirPods Studio價值不菲 分析師喊：上看萬元

聯合新聞網 / 綜合報導
普洛瑟引用消息來源表示，AirPods Studio（如圖）的大規模生產到10月20日才會完成。網路照片
普洛瑟引用消息來源表示，AirPods Studio（如圖）的大規模生產到10月20日才會完成。網路照片

蘋果將於台灣時間14日凌晨1點舉行發表會，這次重點主要是推出iPhone12系列手機，外媒預估蘋果將推出4款5G版iPhone，另外全新的耳罩式耳機AirPods Studio，原本預計在明日發佈會上登場，但分析師爆料，蘋果打算延後耳機發表時間，並曝光新款耳機售價。

分析師普洛瑟（Jon Prosser）在推特上爆料，此次蘋果AirPods Studio，共有兩種版本，一為透氣且易攜帶，主打運動配戴的基本款，預計售價為350美元（約新台幣 10,024元）；二為高級皮革、復古的商務款，耳罩形狀是橢圓形且可旋轉，預計售價為599美元（約新台幣17,155元）。

據了解，AirPods Studio左右聲道能自由切換，耳機僅透過USB-C傳輸孔傳輸跟充電，並沒有耳機插孔，該款耳機採優質皮革設計，並於2018年就開始研發，因踫上新冠肺炎疫情，多次延後發表時間。

日前，普洛瑟曾爆料，「AirPods Studio的量產直到10月20日前都不會完成。我認為他們（蘋果）會在10月13日的活動中宣布這項消息，並且在本月底或下月初開始運送這批產品。」蘋果在2016年移除iPhone的耳機插孔後，推出了首款AirPods耳機帶動銷售，如今新耳機也吸引果粉目光，AirPods Studio究竟會不會在發表會上登場，還有待明日見真章。

蘋果發表會 蘋果 iPhone 12 AirPods

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