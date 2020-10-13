蘋果新款耳機AirPods Studio價值不菲 分析師喊：上看萬元

5G版iPhone 12即將在台灣時間14日凌晨1時問世，令果粉們既期待又興奮，但卻有網友分享他使用蘋果手機時遇到到超擾人的問題，他向客服、維修門市等求救了14個月，卻始終得不到改善，讓他氣得把過程全PO上。

2020-10-07 14:53