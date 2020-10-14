16日開始預購！iPhone 12系列台灣售價偏高 各國哪買搶便宜

今（14日）蘋果發表會正式亮相iPhone 12系列新機，共有iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max四款機型。iPhone 12系列選擇多樣化，螢幕尺寸最小從Mini的5.4吋到Pro Max的6.7吋，容量也依款式有64GB到512GB的選擇。

其中，台灣消費者最關注的售價部分，最便宜者以iPhone 12 Mini 64GB版本、台灣官網定價23900元即可入手；最貴則可以直上iPhone 12 Pro Max、512GB版本要價48400元。然而，若與他國相比，台灣地區的價格則較為昂貴。

以最便宜的iPhone 12 mini機型、64GB版本來說，台灣消費者以23900元即可入手，但相較於他國，美國售價為699美元（折合新台幣約20052元）、日本售價74800日元（折合新台幣約20367元）、中國售價5499元人民幣（折合新台幣約23376元）、香港售價5999港幣（折合新台幣約22200元）、澳洲售價1199澳幣（折合新台幣約24646元），除澳洲地區價格略高之外，美國、日本、香港及中國（以售價低至高排列）的價格都比台灣便宜。

另以最昂貴的iPhone 12 Pro Max、512GB版本為例，台灣地區要價48400元，但美國售價1399美元（折合新台幣約40133元）、日本售價150800日元（折合新台幣約41062元）、中國售價11899人民幣（折合新台幣約50583元）、香港售價11899港幣（折合新台幣約44035元）及澳洲售價2369澳幣（折合新台幣約48697元），除了中國與澳洲地區售價較台灣分別高出2183元及297元之外，美國、日本及香港（以售價低至高排列）的價格與台灣價差則來到8267元至4365元不等。

iPhone 12系列售機正式推出，台灣地區消費者可於10月16日開始預定iPhone 12及iPhone 12 Pro，iPhone 12 Mini及iPhone 12 Pro Max則須等到11月6日開始預購。以下為各地區官網售價一覽表：

iPhone12 Mini iPhone 12 iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max 64GB 128GB 256GB 64GB 128GB 256GB 128GB 256GB 512GB 128GB 256GB 512GB 台灣 23,900元 25,500元 29,000元 26,900元 28,500元 32,000元 33,900元 37,400元 44,400元 37,900元 41,400元 48,400元 美國 20,052元 (USD 699) 21,486元 (USD 749) 24,355元 (USD 849) 22,920元 (USD 799) 24,355元 (USD 849) 27,223元 (USD 949) 28,658元 (USD 999) 31,527元 (USD 1,099) 37,264元 (USD 1,299) 31,527元 (USD 1,099) 34,395元 (USD 1,199) 40,133元 (USD 1,399) 日本 20,367元 (JPY 74,800) 21,729元 (JPY 79,800) 24,724元 (JPY 90,800) 23,363元 (JPY 85,800) 24,724元 (JPY 90,800) 27,720元 (JPY 101,800) 29,081元 (JPY 106,800) 32,076元 (JPY 117,800) 38,067元 (JPY 139,800) 32,067元 (JPY 117,800) 35,072元 (JPY 128,800) 41,062元 (JPY 150,800) 中國 23,376元 (CNY 5,499) 25,502元 (CNY 5,999) 28,902元 (CNY 6,799) 26,777元 (CNY 6,299) 28,902元 (CNY 6,799) 32,303元 (CNY 7,599) 36,129元 (CNY 8,499) 39,530元 (CNY 9,299) 47,182元 (CNY 11,099) 39,530元 (CNY 9,299) 42,931元 (CNY 10,099) 50,583元 (CNY 11,899) 香港 22,200元 (HKD 5,999) 24,051元 (HKD 6,499) 27,011元 (HKD 7,299) 25,161元 (HKD 6,799) 27,011元 (HKD 7,299) 29,972元 (HKD 8,099) 31,452元 (HKD 8,499) 34,413元 (HKD 9,299) 40,704元 (HKD 10,999) 34,783元 (HKD 9,399) 37,744元 (HKD 10,199) 44,035元 (HKD 11,899) 澳洲 24,646元 (AUD 1,199) 26,291元 (AUD 1,279) 29,785元 (AUD 1,449) 27,730元 (AUD 1,349) 29,347元 (AUD 1,429) 32,869元 (AUD 1,599) 34,925元 (AUD 1,699) 38,419元 (AUD 1,869) 45,614元 (AUD 2,219) 38,008元 (AUD 1,849) 41,503元 (AUD 2,019) 48,697元 (AUD 2,369)