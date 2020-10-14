16日開始預購！iPhone 12系列台灣售價偏高 各國哪買搶便宜
今（14日）蘋果發表會正式亮相iPhone 12系列新機，共有iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max四款機型。iPhone 12系列選擇多樣化，螢幕尺寸最小從Mini的5.4吋到Pro Max的6.7吋，容量也依款式有64GB到512GB的選擇。
其中，台灣消費者最關注的售價部分，最便宜者以iPhone 12 Mini 64GB版本、台灣官網定價23900元即可入手；最貴則可以直上iPhone 12 Pro Max、512GB版本要價48400元。然而，若與他國相比，台灣地區的價格則較為昂貴。
以最便宜的iPhone 12 mini機型、64GB版本來說，台灣消費者以23900元即可入手，但相較於他國，美國售價為699美元（折合新台幣約20052元）、日本售價74800日元（折合新台幣約20367元）、中國售價5499元人民幣（折合新台幣約23376元）、香港售價5999港幣（折合新台幣約22200元）、澳洲售價1199澳幣（折合新台幣約24646元），除澳洲地區價格略高之外，美國、日本、香港及中國（以售價低至高排列）的價格都比台灣便宜。
另以最昂貴的iPhone 12 Pro Max、512GB版本為例，台灣地區要價48400元，但美國售價1399美元（折合新台幣約40133元）、日本售價150800日元（折合新台幣約41062元）、中國售價11899人民幣（折合新台幣約50583元）、香港售價11899港幣（折合新台幣約44035元）及澳洲售價2369澳幣（折合新台幣約48697元），除了中國與澳洲地區售價較台灣分別高出2183元及297元之外，美國、日本及香港（以售價低至高排列）的價格與台灣價差則來到8267元至4365元不等。
iPhone 12系列售機正式推出，台灣地區消費者可於10月16日開始預定iPhone 12及iPhone 12 Pro，iPhone 12 Mini及iPhone 12 Pro Max則須等到11月6日開始預購。以下為各地區官網售價一覽表：
|iPhone12 Mini
|iPhone 12
|iPhone 12 Pro
|iPhone 12 Pro Max
|64GB
|128GB
|256GB
|64GB
|128GB
|256GB
|128GB
|256GB
|512GB
|128GB
|256GB
|512GB
|台灣
|23,900元
|25,500元
|29,000元
|26,900元
|28,500元
|32,000元
|33,900元
|37,400元
|44,400元
|37,900元
|41,400元
|48,400元
|美國
|20,052元
(USD 699)
|21,486元
(USD 749)
|24,355元
(USD 849)
|22,920元
(USD 799)
|24,355元
(USD 849)
|27,223元
(USD 949)
|28,658元
(USD 999)
|31,527元
(USD 1,099)
|37,264元
(USD 1,299)
|31,527元
(USD 1,099)
|34,395元
(USD 1,199)
|40,133元
(USD 1,399)
|日本
|20,367元
(JPY 74,800)
|21,729元
(JPY 79,800)
|24,724元
(JPY 90,800)
|23,363元
(JPY 85,800)
|24,724元
(JPY 90,800)
|27,720元
(JPY 101,800)
|29,081元
(JPY 106,800)
|32,076元
(JPY 117,800)
|38,067元
(JPY 139,800)
|32,067元
(JPY 117,800)
|35,072元
(JPY 128,800)
|41,062元
(JPY 150,800)
|中國
|23,376元
(CNY 5,499)
|25,502元
(CNY 5,999)
|28,902元
(CNY 6,799)
|26,777元
(CNY 6,299)
|28,902元
(CNY 6,799)
|32,303元
(CNY 7,599)
|36,129元
(CNY 8,499)
|39,530元
(CNY 9,299)
|47,182元
(CNY 11,099)
|39,530元
(CNY 9,299)
|42,931元
(CNY 10,099)
|50,583元
(CNY 11,899)
|香港
|22,200元
(HKD 5,999)
|24,051元
(HKD 6,499)
|27,011元
(HKD 7,299)
|25,161元
(HKD 6,799)
|27,011元
(HKD 7,299)
|29,972元
(HKD 8,099)
|31,452元
(HKD 8,499)
|34,413元
(HKD 9,299)
|40,704元
(HKD 10,999)
|34,783元
(HKD 9,399)
|37,744元
(HKD 10,199)
|44,035元
(HKD 11,899)
|澳洲
|24,646元
(AUD 1,199)
|26,291元
(AUD 1,279)
|29,785元
(AUD 1,449)
|27,730元
(AUD 1,349)
|29,347元
(AUD 1,429)
|32,869元
(AUD 1,599)
|34,925元
(AUD 1,699)
|38,419元
(AUD 1,869)
|45,614元
(AUD 2,219)
|38,008元
(AUD 1,849)
|41,503元
(AUD 2,019)
|48,697元
(AUD 2,369)
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