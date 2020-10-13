要搶要快！發表會iPhone 12來勢洶洶 蘋果分析師曝：這款會賣最好

蘋果將於台灣時間14日凌晨1點舉行發表會，外界預期將推出iPhone12系列，已經有不少爆料指出iPhone12的顏色、尺寸、價格，最快10月23日開賣，台灣有望列入首波開賣區，有蘋果分析師之稱的郭明錤指出，iPhone 12應該是這系列中有擁出貨量最高的機款。

外媒郭明錤報告預期，蘋果將推出4款5G版iPhone，包括5.4吋版iPhone 12 mini、6.1吋版搭配3鏡頭的iPhone 12和iPhone 12 Pro、以及6.7吋版的iPhone 12 Pro Max。

從出貨比重來看，郭明錤預期iPhone 12mini出貨比重約20%到25%、6.1吋版iPhone 12比重約40%到45%、iPhone 12 Pro比重約15%到20%、6.7吋版iPhone 12 Pro Max比重約15%到20%。

iPhone 12可能是這系列出貨量最大的原因，郭明錤分析，因為iPhone 12 mini雖然售價低，但普遍無法滿足使用者對於大螢幕的需求，另外iPhone 12 Pro與ProMax規格較高，但是售價較貴，因此推測iPhone 12擁最高出貨比重。

報告也寫到，售價是影響新款iPhone 12系列需求的關鍵因素，如果iPhone 12出貨比重最高，如果iPhone 12售價低於iPhone 11，預測新機發表後，供應鏈股價將持續上漲。