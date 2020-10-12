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iPHONE 12最新爆料：Pro續航力增1小時、Mini比舊款差

聯合新聞網 / 綜合報導
爆料人士在推特透露iPhone 12功能。圖／取自《SAYDIGITECH》
爆料人士在推特透露iPhone 12功能。圖／取自《SAYDIGITECH》

iPHONE 12上市在即，許多果粉都相當期待，有爆料人士指出，iPHONE 12 Pro電量比上一代提升10％，續航力增加1小時，但是iPHONE 12 Mini受限體積，續航力比iPHONE 11更差。另外新一代的廣角鏡頭光圈更大，使用者可以更靠近拍攝主角，夜景模式也變得更清晰。

根據《SAYDIGITECH》報導，知名爆料人士 Max Weinbach 在推特上透露，iPHONE 12 Pro電量比上一代提升10％，但因為5G耗電量大，因此續航力僅增加1小時；而5.4吋的iPHONE 12 Mini受限體積，續航力比iPHONE 11更差。

他透露，最新的iPHONE 12自拍模組排列更緊湊，Face ID 解鎖速度將更有效率，辨識角度更廣泛，蘋果將其稱之為「動態區間演算法 Dynamic zoning algorithm」。

他指出，iPHONE 12新一代的超廣角鏡頭擁有更大的光圈，低光下的拍攝會更清楚，對焦距離也更短，使用者可以更靠近拍攝主角，蘋果也靠軟體提升數位變焦功能。

另一名爆料人士Kang表示，Deep Fusion和夜景模式都變得更好，Smart HDR 也有新的升級。Deep Fusion可透過疊加多張不同曝光層次照片，獲得動態範圍更廣、細節更多的照片，新的算法將提高照片疊加準確度。

另外Weinbach在iOS 14測試版文件中發現，未來iPHONE 12將支援4K 120fps/240fps錄影，他認為這會是iPhone 12具備的功能之一。

爆料人士在推特透露iPhone 12功能。圖／取自《SAYDIGITECH》
爆料人士在推特透露iPhone 12功能。圖／取自《SAYDIGITECH》

蘋果發表會 蘋果 iPhone 12

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