大陸搶先發行iPhone 12山寨機 開機2分鐘、鏡頭用「黏」的

蘋果（Apple）iPhone 12將在台灣時間2020年10月14日凌晨發表，不少果迷又將為之沸騰。然而每每在蘋果釋出新款iPhone前，中國山寨市場都會搶先發行，今年也不例外，多個大陸網站早已發布多支開箱影片或照片，甚至有些山寨版iPhone 12直接侵權蘋果標誌，讓人實在大開眼界。

根據《 香港經濟日報 》報導，早在蘋果新發布會的三個月前，大陸許多網站就湧出多個iPhone 12開箱影片，甚至貼出多張組圖和文章「開箱」iPhone 12 Pro，從機身到相機鏡頭都跟正版的iPhone沒兩樣。

一名專門做開箱影片的大陸YouTuber，以「華強北再發黑科技」開箱還未發布就被山寨的iPhone 12 Pro。從影片中可見，該山寨機具備4顆相機鏡頭，但實際上只有一顆鏡頭可以拿來拍照，其他三顆都是「黏」上去的，就連原本不能開的背蓋，都可以直接打開替換電池和SIM卡，機身全部採用塑膠材料。

原本不能開的背蓋，都可以直接打開替換電池和SIM卡。圖擷自 YouTube

作為山寨機不會有iOS系統，開機大約要花掉2分鐘，系統的App Store也只是用來裝飾，完全不能使用也無法開啟，雖然可以拍照但照相素質不佳。報導中也提到，山寨iPhone 12 Pro售價為150美金（約新台幣4338元），規格比正版相去甚遠，但若把山寨價格與正版做比較沒有實質意義。