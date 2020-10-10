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iPhone 12 Pro Max獨有規格曝光！發表會前售價、新色、規格、上市日期總整理

聯合新聞網 / teXch

iPhone 12 將在台灣時間2020年10月14日凌晨一點發表，這款讓科技發燒友為之沸騰的手機，終於要在近日問世。根據九月發表會精準爆料達人「 Kang 」所提供的完整資訊，爆料出 iPhone 12 售價、相機螢幕以及上市時間等資訊。

iPhone 12 Mini

iPhone 12 Mini 價格：699美元。

iPhone 12 Mini 發售日期：預售日期為 11月6/7 日預定，11 月 13/14 日發售。

iPhone 12 Mini 容量：64G/128G/256G。

iPhone 12 Mini 相機規格：雙鏡頭，廣角+超廣角，光圈ƒ/1.6

顏色有黑色、白色、紅色、藍色、綠色。

iPhone 12

iPhone 12 價格：799美元。

iPhone 12 發售日期：預售日期為 10 月 16/17 日預定，10 月 23/24 日發售。

iPhone 12 容量：64G/128G/256G。

iPhone 12 相機規格：雙鏡頭，廣角+超廣角，光圈ƒ/1.6

顏色有黑色、白色、紅色、藍色、綠色。

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro 價格：999美元。

iPhone 12 Pro 發售日期：預售日期為 10 月 16/17 日預定，10 月 23/24 日發售。

iPhone 12 Pro 容量：128G/256G/512G。

iPhone 12 Pro 相機規格：三鏡頭（廣角、超廣角、長焦）+ LiDAR，全新7P鏡片的廣角，ƒ/1.6，52mm焦距長焦

顏色有金色、銀色、石墨色、藍色。

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro Max 價格：1099美元。

iPhone 12 Pro Max 發售日期：預售日期為 11 月 13/14 日預定，11 月 20/21 日發售。

iPhone 12 Pro Max 容量：128G/256G/512G。

iPhone 12 Pro Max 相機規格：三鏡頭（廣角、超廣角、長焦）+ LiDAR，全新7P鏡片的廣角，ƒ/1.6，65mm焦距長焦，整套系統可提供五倍光學變焦。

顏色有金色、銀色、石墨色、藍色。

Smart Data Mode

iPhone 12 Mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max 皆支援 5G 通訊，為了減少 5G 通訊帶來的耗電，因此為了省電會根據使用程度分配應用 4G/5G，特定大數據吞吐應用才使用 5G。

Super Retina XDR Display

四款螢幕均為：Super Retina XDR Display，另外有個新的螢幕玻璃技術：Ceramic Shield Front Cover 簡單來說就是陶瓷基底玻璃，增加硬度和抗摔能力。目前消息指出 iPhone 12、iPhone 12 Mini 會使用技術較差的京東方製造商，iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max 則會使用頂級製造商三星的螢幕。

iPhone 12 Pro Max 與 iPhone 12 Pro 最大不同在於 iPhone 12 Pro Max 還擁有更大底的傳感器（47% larger sensor with 1.7μm pixels），12 Pro Max 超廣角的描述前加了個 Expansive。更大的傳感器帶來的是進光量得提升，有望改善蘋果過去夜拍表現較差的問題，正式與華為、小米、Vivo等手機廠宣戰。

iPhone 12 Pro Max 的鏡頭凸起在 2.9mm 左右，就是從背板玻璃平面到凸起鏡頭平面的距離。 iPhone 11 Pro Max 的凸起是 1.1mm 左右。 但是 iphone 12 Pro Max 機身比11薄了0.7mm，所以 iphone 12 Pro Max 的鏡頭模具凸起還是比11P高約1mm。（圖一左邊為iPhone 12 Pro Max手機殼、右邊為iPhone 11 Pro Max。圖二為iPhone 12 Pro Max套在iPhone 11 Pro Max手機上）

《原文刊登於合作媒體teXch，聯合新聞網獲授權轉載。》

iPhone 12 蘋果發表會 相機 螢幕

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