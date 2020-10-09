iPhone新機亮相倒數 6大爆料搶先暖場

蘋果公司將於台灣時間14日凌晨1時舉行發表會，外界預期將推出iPhone 12系列，市場早已等不及，陸續有疑似新機內容傳出，包括顏色、尺寸、價格、開賣時間、瀏海設計及頭戴式耳機；在發表會前夕，整理6大爆料亮點預先暖場。

一、5G版iPhone可能現身，新顏色包括海軍藍和珊瑚色

蘋果發表會邀請函主標語為「Hi, Speed」，外界認為指的是支援更快傳輸能力的5G版iPhone。主視覺圖像由4個圓形重疊而成，帶有漸層藍色和橘色，與外傳可能現身的「海軍藍色」和「珊瑚色」iPhone不謀而合。

二、新iPhone尺寸可能有4種，最小5.4吋

天風國際證券分析師郭明錤發布報告預測，iPhone12系列包括5.4吋iPhone 12、6.1吋iPhone 12 Max、6.1吋iPhone 12 Pro、6.7吋iPhone 12 Pro Max。每個機型均支援5G且有支援Sub-6GHz與毫米波（mmWave）整合Sub-6 GHz各2種版本。

郭明錤的報告指出，iPhone 12、iPhone 12 Max、iPhone 12 Pro與iPhone 12 Pro Max的Sub-6 GHz版本量產出貨時間分別是10月上旬、10月中旬、10月下旬與10月下旬；毫米波整合Sub-6 GHz版本較Sub-6 GHz版本晚。

市場預期，價格較低的5.4吋和6.1吋iPhone新機有望配備後置雙鏡頭，價格較高的6.1吋和6.7吋版本可能搭載三鏡頭加上飛時測距（ToF）功能。

三、iPhone 12系列傳國外最低售價649美元起，入門款容量64GB

國外爆料達人Apple RUMORs今年10月初在推特發文露透iPhone 12系列4款機種售價，其中5.4吋iPhone 12mini為649美元（約新台幣1.9萬元）起，6.1吋iPhone12為749美元起，6.1吋iPhone 12 Pro為999美元起，6.7吋iPhone 12 Pro Max為1099美元起。

容量方面，Apple RUMORs推文指出，iPhone 12mini與iPhone 12將有64GB、128GB、256GB三種規格，iPhone 12 Pro及iPhone 12 Pro Max則有128GB、256GB、512GB三種規格。

四、iPhone 12最快10月23日開賣，台灣有望首波

國外3C達人@evleaks先前於Twitter曝光一封電信商寄出的電子郵件中指出，iPhone 12將於10月16日開放預購，20日為最後預購日期，10月23日正式出貨。但國外媒體消息傳出，高階Pro系列機型可能更晚，或許要等到11月才會開賣。

國內電信業者分析，台灣近年來都是iPhone新機首波開賣國家，通常蘋果發表會結束後1到2週內都是合理開賣時間，但實際上還要等蘋果通知。

五、iPhone 12可能維持螢幕瀏海設計，明年有望縮小面積

綜合目前市場訊息顯示，iPhone 12系列應會維持螢幕上方「瀏海」設計，不過5.4吋iPhone 12 mini因為螢幕尺寸較小，瀏海面積也會相對縮減。

推特爆料達人@ice universe最新推文顯示，預計2021年推出的iPhone 13仍會有瀏海，但面積會縮小，主要是上下長度縮減。

國外科技網站Appleinsider引述爆料達人普羅瑟（Jon Prosser）透露訊息分析，目前量產的iPhone 12可能不具備更新頻率可到120Hz的蘋果ProMotion螢幕顯示技術。

六、蘋果首款頭戴式耳機AirPods Studio可能亮相

爆料達人Jon Prosser在推特表示，蘋果發表會將推出首款頭戴式耳機AirPods Studio，但預計10月20日才進入量產。蘋果也可能改為10月底或等到11月直接透過新聞稿發表AirPods Studio，目前還沒做出最後決定。

國外科技網站9To5Mac今年3月就爆料，iOS 14測試代碼出現不明耳機圖示，採用頭戴式設計。外媒彭博社在4月報導，蘋果打算擴大耳機產品線，有機會採用皮革和輕便式兩種設計。郭明錤則早在2018年就預測，蘋果想打造高規格頭戴式耳機，具備主動降噪技術，能滿足對音質有高度需求的用戶。