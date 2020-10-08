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全罩耳機、健忘救星！蘋果聚焦「4大亮眼新品」iPhone 12絕美新色曝光

聯合新聞網 / 綜合報導
不少網友已經在網上流傳iPhone12會推出的新色，珊瑚和海軍藍。 圖擷自@kojo_wiase
不少網友已經在網上流傳iPhone12會推出的新色，珊瑚和海軍藍。 圖擷自@kojo_wiase

蘋果已經發出秋季第二場發表會邀請函，確定在台灣時間10月14日凌晨1點於Apple Park舉行，全球民眾可以在線上一同觀看，這次發表會重點肯定是大家期待已久的iPhone 12系列，另外也有其他幾款「超引人矚目」的新品，一起來一探究竟吧！

蘋果發出秋季第二場發表會的正式邀請函。圖／蘋果提供
蘋果發出秋季第二場發表會的正式邀請函。圖／蘋果提供

1.iPhone 12

傳言指出「iPhone 12將會推出4款系列機型」，各尺寸分別為5.4吋機型（螢幕比5.8吋的iPhone 11 Pro小）、低規6.1吋機型（螢幕大小與iPhone 11相同）、高規6.1吋機型、新6.7吋機型（螢幕比6.5吋的iPhone 11 Pro Max更大）等，儲存容量從64GB起跳，另外有128GB還有256GB可以選擇。

外觀部分，iPhone 12 mini色選最多，共有黑色、白色、珊瑚色、藍色、紅色和黃色，其他4種機型顏色相對少，僅有黑、白、銀三種基本色。

iPhone12傳聞售價：以649美元起，到最貴的1,399美元，折合新台幣約18,814元至40,557元左右。

另外iPhone 12最大的變化是包裝盒中「不再配贈充電器或耳機」，但仍帶有USB-C傳輸孔，也配贈USB-C對Lightning連接線。iPhone 12還可能配備另一款Apple進行重大升級的晶片，可加快人工智慧的反應速度。

若無意外，蘋果將於16日開放新機預購、23日開賣，台灣有望持續列為首波開賣國家。

2.AirPods Studio (或AirPods X)全罩式耳機

圖／Jon Prosser twitter
圖／Jon Prosser twitter

蘋果推出的新品，很有可能是市場傳聞許久的全罩式耳機產品，彭博社引用知情人士的資料指出，此款耳機開發至少兩種版本，一種採高級皮革版本，容易攜帶、透氣，另一版本則是商務需求，走復古外觀，耳罩為橢圓型且可以旋轉。

科技分析師Jon Prosser也爆料，AirPods Studio採優質皮革，左右聲道能自由切換，耳機沒有耳機孔，要透過USB-C 傳輸孔傳輸跟充電，價格部分可能落在349元美金(台幣10,117元)，也有報導指出，該款耳機可能像AirPods Pro一樣，有降噪和通透模式，可以透過點案方式，選擇要不要聽到外界聲音。

知情人士說，該款耳機從2018年就開始研發，延遲了至少2次正式發表的時間，原本準備今年發表，但又碰上新冠肺炎疫情，再度延後發表時間。

3.Air Tags

蘋果將推出一款藍芽追蹤設備「AirTags」，號稱是健忘者們的救星，可以將AirTags裝在個人物品上，透過藍芽和手機做配對，用戶可以在應用程式「Find My App」查看目標，如果用戶手機與AirTags目標物太遠，將會收到通知。

外媒預測，AirTags可能支援擴增實境，AirTags還擁有一個新的內部晶片「R1」，使用超寬頻（UWB）技術，會比其他競爭性設備更有準確度，RI晶片還能開啟離線功能，儘管沒網路，也能追蹤。

4.Homepod mini

HomePod mini被預料是平價版HomePod。 圖擷自@MacRumors
HomePod mini被預料是平價版HomePod。 圖擷自@MacRumors

HomePod mini預料將是縮小版的HomePod，藉由縮減硬體規格、體積等來壓低售價，讓其可以和目前千元平價智慧喇叭市場抗衡，擴大市場佔有率。

而有爆料人士也指出，今年應該只會有HomePod mini，不會有 HomePod 2 發佈。

蘋果發表會 蘋果 iPhone 12

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蘋果預計公布四款iPhone 12 價格介於649美元至1399美元之間

相關消息指稱，蘋果已經做好準備，預計最快會在美國西岸時間10月13日公布新款iPhone 12系列，同時計畫在10月23日開放銷售，但部分機種則可能延後至11月才會提供，而建議售價則預期介於649美元至1399美元之間。

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