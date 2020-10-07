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5G版iPhone即問世 老果粉卻怒控蘋果「4G狂斷線都不管」

聯合新聞網 / 綜合報導
iPhone第2季銷量在疫情中依舊持穩，台灣時間14日凌晨1時更可能再推出5G版iPhone 12新機。 路透
iPhone第2季銷量在疫情中依舊持穩，台灣時間14日凌晨1時更可能再推出5G版iPhone 12新機。 路透

5GiPhone 12即將在台灣時間14日凌晨1時問世，令果粉們既期待又興奮，但卻有網友分享他使用蘋果手機時遇到到超擾人的問題，他向客服、維修門市等求救了14個月，卻始終得不到改善，讓他氣得把過程全PO上。

一名網友在PTT系統版發文抱怨「蘋果現在是完全不管4G網路斷線的問題了？」他回憶到，自去年8月開始，她的iPhone 8標示4G網路卻完全連不上網，嘗試官方客服提供的解決方法也無效，只能重新開機才能解決，便在2個月內陸續換了三支整新機，連sim卡也換新，但問題還是存在。

客服向原PO表示「這只是個案」，但他在網路上看過不少遇過跟他一樣問題的網友，事後客服才又說不是個案。原PO在一年內打了近40通電話給客服，但去年8月到今年10月都還解決不了這個問題，簡直讓他氣炸，「我現在懷疑根本是蘋果硬體有問題」。

原PO提到，他打過好幾通電話連絡客服，向客服反應問題理應會有內部系統的紀錄，但某次他再向客服連繫時，原PO向客服回報上次的案例編號時，客服竟表示沒有紀錄資料，修了整整14個月竟然都修不好，「老實說，這種種的跡象都讓我覺得根本是硬體有問題不想召回（維修）」。

貼文引來不少網友留言，當中也有遇到相同問題的網友，「我的iPhone 7+也偶爾會突然沒有服務出現」、「最近越來越常了，尤其是搭車的時候，只能重開機，有夠惱怒」、「我也有這問題，但出現頻率不算頻繁，大概2週～4週一次左右」、「應該不是電信的問題，目前問過包含遠傳、台哥大 和亞太都有發生過」、「從8+就會了，怎麼看都是蘋果自己的問題」。

其中，還有網友拋出疑問「是否跟5G開台有關？」，有人就說「我的也會喔，但是是從5G開台之後才出現斷訊的問題而且都蠻固定時間通常晚上時比較會斷訊，覺得有可能也跟5G有關」、「我也覺得是5G的關係吧！最近安卓也有不少人反應變慢」、「啊就因為5G電信們都在開台啊」。

也有網友將矛頭指向iPhone手機使用的intel晶片，「Intel的基頻收訊有問題，老梗了」、「intel爛晶片的鍋，別亂套在我果上」、「趕快甩鍋給intel，殊不知負責採購晶片的是蘋果自己」、「蘋果給那麼多次機會了，intel還是扶不起來」、「就intel的問題，沒救了！等今年高通的」。

事實上，據數位時代財經媒體報導，自蘋果公司與高通（Qualcomm）陷入全球各地的法律訴訟後，蘋果改採英特爾（Intel）的通訊晶片，但英特爾的5G晶片無法滿足iPhone需求，導致先前傳出蘋果無法準時推出5G iPhone的消息；如今蘋果將延續與高通的合作關係，這也表示，新款iPhone內可能會繼續看到高通的晶片產品，而蘋果也可能解決跟上5G腳步的問題。

眾人相當期待5G版iPhone 12問世，但卻有老果粉怒控蘋果「4G網路狂斷線卻不管」。圖擷自PTT系統版
眾人相當期待5G版iPhone 12問世，但卻有老果粉怒控蘋果「4G網路狂斷線卻不管」。圖擷自PTT系統版

蘋果發表會 蘋果 iPhone 12 4G 5G iPhone

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