5G版iPhone 12即將問世！容量64G至128G 重現方直角設計

蘋果公司宣布將在台灣時間14日凌晨1時舉行線上新品發表會，預料將發表新款iPhone（暫稱iPhone 12），媒體邀請函上還暗示著即將發表5G版iPhone的傳言為真。然而，果粉們引頸期盼的iPhone 12還未推出前就有諸多傳言，有外媒就為果粉們統整出最完整的內幕消息。

美國科技媒體The Verge今（7日）發表一篇關於iPhone 12的預測消息，蘋果分析師郭明錤（Ming-Chi Kuo）認為，新一代iPhone被命名為iPhone 12，可能沒有高更新率的120Hz螢幕，更可能會史無前例地推出以「mini」命名的iPhone系列產品。

有許多謠言指出，iPhone 12的機身邊緣將回歸似於iPhone4、5的方形設計款式，一改自2014年iPhone 6問世後一直沿用的圓角設計。而諸多消息都指向iPhone 12將會推出5G版，代表使用者可以在5G網路覆蓋區預獲取更快的網路傳載速度。

最可信的謠言似乎都認同「iPhone 12將會推出4款系列機型」，各尺寸分別為5.4吋機型（螢幕比5.8吋的iPhone 11 Pro小）、低規6.1吋機型（螢幕大小與iPhone 11相同）、高規6.1吋機型、新6.7吋機型（螢幕比6.5吋的iPhone 11 Pro Max更大）等。

上述關於幾款機型的尺寸傳言已被多家外媒報導證實，其中有趣的是，傳聞中的5.4吋機型可能會被稱為iPhone 12 mini，低規6.1吋機型則是標準iPhone 12，高規6.1吋機型則可稱為iPhone 12 Pro，6.7吋機型則是iPhone 12 Pro Max。

關於5G版iPhone 12的傳聞甚囂塵上，但綜合外媒說法而言，iPhone 12確實會附上5G設備，但尚未清楚4種機型搭配哪種形式的5G網路服務。而iPhone 12有望配備OLED螢幕（有機發光二極體顯示器），可提供更真實、鮮明的螢幕色彩。iPhone 12低規款機型將保留雙鏡頭、高規機型則保留3顆鏡頭，且2款高規機型都可能配備LiDAR掃描儀（光學雷達掃描儀），讓使用者能透過iPhone 12有更佳感知環境的體驗。

即將推出的iPhone 12還有一項最大的變化，包裝盒中「不再配贈充電器或耳機」，但據郭明錤所稱，iPhone 12仍帶有USB-C傳輸孔，也配贈USB-C對Lightning連接線。iPhone 12還可能配備另一款Apple進行重大升級的晶片，可加快人工智慧的反應速度。

另有傳聞表示低規手機的儲存容量將達64GB，高規手機則有128GB容量，而電池容量則比以往同系列產品較小。其中，果粉們最關注的建議售價部分還未有統一說法，但外媒期許iPhone 12將以649美元價格起標。