蘋果秋季第二場發表將在10/13展開 這次與「聲音、速度」有關

在9月中旬舉辦沒有新款iPhone的發表會之後，蘋果接著寄出活動邀請，確定將在美國西岸時間10月13日上午10點 (亦即台灣時間10月14日凌晨1點)再次以線上形式舉辦另一場發表會，同時從活動邀請圖像猜測，應該會與聲音應用產品有關，因此有可能會是HomePod相關產品更新，另外也可能會是傳聞中的蘋果全罩式耳機產品。同時，眾人期待的新款iPhone 12，預期也會在這場活動正式揭曉。

從蘋果活動邀請函包含聲波圖像內容，顯示即將公布新品會與聲音應用相關，亦即會是針對HomePod產品更新，或是蘋果可能推出的全罩式耳機產品AirPods Studio (或是AirPods X)，而「速度 (Speed)」或許就是暗指先前已經揭曉應用在新款iPad Air的A14 Bionic處理器，而接下來同樣會應用在新款iPhone 12，也就是這場發表會重點更新產品。

依照先前說法，新款iPhone 12將至少區分四種設計，其中包含入門款的iPhone 12 mini、iPhone 12，以及iPhone 12 Pro與iPhone 12 Pro Max，另外也預期會比照新款Apple Watch series 6增加新色。

其中，高階款的iPhone 12更將搭載支援毫米波 (mmWave)連網規格，以及LiDAR光達模組，另外也預期增加對應更高畫面更新率的螢幕規格。至於入門款iPhone 12則可能採用更精簡設計，藉此吸引更多市場使用需求，同時也能符合蘋果目前進軍印度市場策略布局。

但相關說法指出，蘋果預期在此次發表會公布新機後，僅會先讓其中兩款機種進入市場銷售，高階機種可能要等到11月才會開放銷售，而新機建議售價則預期介於649美元至1399美元之間。

具體細節，還是要等蘋果屆時公布為準。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》