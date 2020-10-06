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蘋果預計公布四款iPhone 12 價格介於649美元至1399美元之間

聯合新聞網 / 楊又肇

相關消息指稱，蘋果已經做好準備，預計最快會在美國西岸時間10月13日公布新款iPhone 12系列，同時計畫在10月23日開放銷售，但部分機種則可能延後至11月才會提供，而建議售價則預期介於649美元至1399美元之間。

依照先前市場傳聞，新款iPhone 12將會加入5G連網功能，甚至特定機種將會支援毫米波 (mmWave)連接規格，藉此對應更高頻寬網路傳輸能力，而部分機種也會比照新款iPad Pro增加LiDAR光達系統，藉此對應更穩定的擴增實境應用，以及對焦更為精準的相機拍攝功能。

同時，此次應用在iPhone 12系列的A14 Bionic處理器，日前已經率先應用在新款新款iPad Air，其中採用台積電5nm製程，並且提供更高運算效能與電力續航表現，而新機也可能採用6GB容量以上記憶體設計，藉此對應更多元app執行需求。

至於在原廠盒裝部分，預期新款iPhone 12採用盒裝將會採用更精簡設計，並且取消提供USB充電器與有線耳機配件，因此盒裝尺寸將會進一步縮減。至於隨盒附上的連接線，將會採用USB-C對Lightning規格，並且以編織材質披覆。

目前市場傳聞蘋果將會推出包含iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max，以及定位入門的iPhone 12 Mini，但具體名稱依然需由蘋果揭曉而定，傳聞所提名稱有可能並非實際或最終使用版本。

蘋果預期最快會在本週內公布iPhone 12線上發表時間。

而市場傳聞各機種預計售價分別如下：

●iPhone 12 Mini (5.4吋) 64GB：649美元

●iPhone 12 Mini (5.4吋) 128GB：699美元

●iPhone 12 Mini (5.4吋) 256GB：799美元

●iPhone 12 (6.1吋) 64GB：749美元

●iPhone 12 (6.1吋) 128GB：799美元

●iPhone 12 (6.1吋) 256GB：899美元

●iPhone 12 Pro (6.1吋) 128GB：999美元

●iPhone 12 Pro (6.1吋) 256GB：1099美元

●iPhone 12 Pro (6.1吋) 512GB：1299美元

●iPhone 12 Pro Max (6.7吋) 128GB：1099美元

●iPhone 12 Pro Max (6.7吋) 256GB：1199美元

●iPhone 12 Pro Max (6.7吋) 512GB：1399美元

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

蘋果發表會 iPhone 12

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