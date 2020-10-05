聽新聞
test
0:00 / 0:00
iPhone 12五種機型價格曝光！陸媒爆：恐在10月中旬後才上市
iPhone 12即將推出，外界許多爆料指出，將於本月正式上市，陸媒指出，上市時間比10月中旬更晚，iPhone 12系列共有5款機型，售價落在699到1199美元（約新台幣20620到35370元），其中iPhone 12 Pro預計最低容量為128GB起。
根據《手機中國》報導，爆料達人Jon Prosser發布的消息顯示，蘋果iPhone 12系列中，iPhone 12 mini、iPhone 12都將在10月5日送達經銷商處，兩款儲存容量將有64GB、128GB、256GB可選。
Jon Prosser表示，蘋果絕對會將5.4吋螢幕的款式命名為iPhone 12 mini，他還指出，iPhone 12 Pro系列預計最低容量128GB起，並非是64GB，跟iPhone 12 mini以及iPhone 12會有明顯的區別。
報導指出，iPhone 12 Pro系列的上市時間並非在10月中旬，而是更晚。全系列共包括iPhone 12 mini、 iPhone 12、iPhone 12 Max、iPhone 12 Pro和iPhone 12 Pro Max，其中一款還有4G版本。
外觀部分，iPhone 12 mini色選最多，共有黑色、白色、珊瑚色、藍色、紅色和黃色，其他4種機型顏色相對少，僅有黑、白、銀三種基本色。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言