iPhone 12五種機型價格曝光！陸媒爆：恐在10月中旬後才上市

iPhone 12即將推出，外界許多爆料指出，將於本月正式上市，陸媒指出，上市時間比10月中旬更晚，iPhone 12系列共有5款機型，售價落在699到1199美元（約新台幣20620到35370元），其中iPhone 12 Pro預計最低容量為128GB起。

根據《手機中國》報導，爆料達人Jon Prosser發布的消息顯示，蘋果iPhone 12系列中，iPhone 12 mini、iPhone 12都將在10月5日送達經銷商處，兩款儲存容量將有64GB、128GB、256GB可選。

Jon Prosser表示，蘋果絕對會將5.4吋螢幕的款式命名為iPhone 12 mini，他還指出，iPhone 12 Pro系列預計最低容量128GB起，並非是64GB，跟iPhone 12 mini以及iPhone 12會有明顯的區別。

報導指出，iPhone 12 Pro系列的上市時間並非在10月中旬，而是更晚。全系列共包括iPhone 12 mini、 iPhone 12、iPhone 12 Max、iPhone 12 Pro和iPhone 12 Pro Max，其中一款還有4G版本。

外觀部分，iPhone 12 mini色選最多，共有黑色、白色、珊瑚色、藍色、紅色和黃色，其他4種機型顏色相對少，僅有黑、白、銀三種基本色。