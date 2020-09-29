爸媽必看！Apple Watch「家人共享」功能比你想像的更強大

蘋果這次在watchOS 7的「家人共享設定」中新增了全新功能，現在透過家長的iPhone就可設定子女的Apple Watch，而不需要另外再買一支iPhone來配對。這讓還不需要使用手機的學齡兒童或是不想使用手機的高齡長輩，都可以透過「家人共享」，使用Apple Watch的通訊、健康、健身與安全等眾多功能，平時可輕鬆維持日常聯繫，在遇到緊急狀況時，也可以即時、主動尋求協助。

實際體驗Apple Watch的家人共享功能，更可以發現眾多貼心且實用的功能比原本想像的還要更強大，家長們快照著以下步驟輕鬆設定。

Apple Watch SE行動網路版買起來！

首先，需先準備好一支Apple Watch Series 4或後續機型，且必須是可以使用eSIM的LTE版本。如果手邊沒有前代機種，最新推出的Apple Watch SE擁有與Series 6同樣的大螢幕、跌倒偵測功能、指南針與常啟高度計，GPS +行動網路版只要10,400元起。

中華、台灣大可申辦Apple Watch專用門號

入手Apple Watch之後，建議可以先透過家長的iPhone先啟用並進行設定，再帶著Apple Watch前往中華電信、台灣大哥大申辦「Apple Watch專用門號」（設定eSIM需要裝置的IMEI、EID等資料）。中華電信最低月繳199元起，18歲以下學生與60歲以上樂齡族群再享每月149元優惠價，需綁約2年，首次申辦eSIM服務享免收300元設定費優惠；台灣大則是最低月繳129元，同樣需綁約2年。如果要為還沒有身分證的小孩申辦門號，除了家長的雙證件，別忘了也要攜帶孩子的戶口名簿、健保卡以及印章前往辦理。

家長管控4法寶

首度為孩子啟用Apple Watch時記得選取「為家庭成員設定」，並依照流程只是進入「家人共享設定」，如果孩子已經擁有屬於自己的Apple ID且已經加入家人共享群組中，即可直接在下一步驟選擇家庭成員，如果還沒有Apple ID，也可在流程中依照指示進行設定。

1.設定「上課時間」

如果怕孩子在上學時不專心，可啟用「上課時間」功能，家長可以設定每天排程，在上課時間內Apple Watch就真的是一支單純只能看時間的手錶，無法開啟其他App，也不會收到通知干擾學習。孩子雖然可以從Apple Watch上暫時解除上課時間，但每次解除都可以在家長的Watch App上檢視解鎖的次數與時間。

2.定位通知

孩子不在視線範圍裡面的時候最怕就是亂跑不知道去哪，這時候也可以設定時間＋地點的組合，如果孩子沒有在特定時間到達特定地點，家長的手機就會立刻收到通知。

打開「尋找」App，選擇家庭成員，在「通知」下選擇「加入」、「通知我」，就可以在地圖上新增位置並設定位置半徑。比如孩子早上8點到下午5點都應該在學校，這段時間如果離開定位點，就會發出提示；或是下午4點半之前要到達安親班，也可以依照此方式設定。

3.購買App前先詢問

家長可以開啟「購買前詢問」，孩子想要在App Store、iTunes Store或Apple Books下載或購買項目時，就會傳送通知要求家長帳號允許，同意後也是由家長的帳號來收取相關費用。

4.遠端管理孩子的聯絡人

家長在設定Apple Watch時可要求管理孩子的聯絡人名單，隨後可從iPhone的「螢幕使用時間」裡檢視及限制孩子的iCloud聯絡人名單以及通訊時間，包含電話、FaceTime通話和訊息，更加強安全管理。

家長還可以看到孩子哪些資料？

除了可以隨時查看孩子裝置的位置，還可以透過自己的手機檢視各種健康資料，包括活動紀錄、心律、運動量、環境音量，當然也可以幫孩子開啟最新的「洗手」功能，提醒每次洗手都要搓洗完整20秒來去除病菌。