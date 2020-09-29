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爸媽必看！Apple Watch「家人共享」功能比你想像的更強大

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
孩子需擁有獨立的Apple ID並設定為家人共享群組。記者黃筱晴／攝影
孩子需擁有獨立的Apple ID並設定為家人共享群組。記者黃筱晴／攝影

蘋果這次在watchOS 7的「家人共享設定」中新增了全新功能，現在透過家長的iPhone就可設定子女的Apple Watch，而不需要另外再買一支iPhone來配對。這讓還不需要使用手機的學齡兒童或是不想使用手機的高齡長輩，都可以透過「家人共享」，使用Apple Watch的通訊、健康、健身與安全等眾多功能，平時可輕鬆維持日常聯繫，在遇到緊急狀況時，也可以即時、主動尋求協助。

實際體驗Apple Watch的家人共享功能，更可以發現眾多貼心且實用的功能比原本想像的還要更強大，家長們快照著以下步驟輕鬆設定。

Apple Watch SE行動網路版買起來！

首先，需先準備好一支Apple Watch Series 4或後續機型，且必須是可以使用eSIM的LTE版本。如果手邊沒有前代機種，最新推出的Apple Watch SE擁有與Series 6同樣的大螢幕、跌倒偵測功能、指南針與常啟高度計，GPS +行動網路版只要10,400元起。

中華、台灣大可申辦Apple Watch專用門號

入手Apple Watch之後，建議可以先透過家長的iPhone先啟用並進行設定，再帶著Apple Watch前往中華電信、台灣大哥大申辦「Apple Watch專用門號」（設定eSIM需要裝置的IMEI、EID等資料）。中華電信最低月繳199元起，18歲以下學生與60歲以上樂齡族群再享每月149元優惠價，需綁約2年，首次申辦eSIM服務享免收300元設定費優惠；台灣大則是最低月繳129元，同樣需綁約2年。如果要為還沒有身分證的小孩申辦門號，除了家長的雙證件，別忘了也要攜帶孩子的戶口名簿、健保卡以及印章前往辦理。

家長管控4法寶

首度為孩子啟用Apple Watch時記得選取「為家庭成員設定」，並依照流程只是進入「家人共享設定」，如果孩子已經擁有屬於自己的Apple ID且已經加入家人共享群組中，即可直接在下一步驟選擇家庭成員，如果還沒有Apple ID，也可在流程中依照指示進行設定。

1.設定「上課時間」

如果怕孩子在上學時不專心，可啟用「上課時間」功能，家長可以設定每天排程，在上課時間內Apple Watch就真的是一支單純只能看時間的手錶，無法開啟其他App，也不會收到通知干擾學習。孩子雖然可以從Apple Watch上暫時解除上課時間，但每次解除都可以在家長的Watch App上檢視解鎖的次數與時間。

2.定位通知

孩子不在視線範圍裡面的時候最怕就是亂跑不知道去哪，這時候也可以設定時間＋地點的組合，如果孩子沒有在特定時間到達特定地點，家長的手機就會立刻收到通知。

打開「尋找」App，選擇家庭成員，在「通知」下選擇「加入」、「通知我」，就可以在地圖上新增位置並設定位置半徑。比如孩子早上8點到下午5點都應該在學校，這段時間如果離開定位點，就會發出提示；或是下午4點半之前要到達安親班，也可以依照此方式設定。

3.購買App前先詢問

家長可以開啟「購買前詢問」，孩子想要在App Store、iTunes Store或Apple Books下載或購買項目時，就會傳送通知要求家長帳號允許，同意後也是由家長的帳號來收取相關費用。

4.遠端管理孩子的聯絡人

家長在設定Apple Watch時可要求管理孩子的聯絡人名單，隨後可從iPhone的「螢幕使用時間」裡檢視及限制孩子的iCloud聯絡人名單以及通訊時間，包含電話、FaceTime通話和訊息，更加強安全管理。

家長還可以看到孩子哪些資料？

除了可以隨時查看孩子裝置的位置，還可以透過自己的手機檢視各種健康資料，包括活動紀錄、心律、運動量、環境音量，當然也可以幫孩子開啟最新的「洗手」功能，提醒每次洗手都要搓洗完整20秒來去除病菌。

當然家長最在意的SOS緊急服務也可以在孩子的Apple Watch上運作，緊急時刻長按側邊按鈕即可撥打緊急服務電話，或是在偵測到嚴重跌倒時主動呼救，同時Apple Watch也會自動傳送訊息與位置資訊給預設好的緊急聯絡人。當然也別忘記幫孩子設定好「醫療卡」資訊，包括身高、體重、血型，甚至過敏、用藥注意事項，以備不時之需。

為孩子啟用Apple Watch時記得選取「為家庭成員設定」，並可在後續設定中新增多位緊急聯絡人。記者黃筱晴／攝影
為孩子啟用Apple Watch時記得選取「為家庭成員設定」，並可在後續設定中新增多位緊急聯絡人。記者黃筱晴／攝影
家長可透過iPhone為孩子設定各種健康資料、醫療卡，並隨時檢視孩子每日活動狀況。記者黃筱晴／攝影
家長可透過iPhone為孩子設定各種健康資料、醫療卡，並隨時檢視孩子每日活動狀況。記者黃筱晴／攝影
不管是購買App前的詢問，還是取得定位點等資訊，Apple Watch都是以家人互動溝通為設計前提。記者黃筱晴／攝影
不管是購買App前的詢問，還是取得定位點等資訊，Apple Watch都是以家人互動溝通為設計前提。記者黃筱晴／攝影
可在「尋找」App中設定定位通知，在孩子到達或離開指定位置時，家長的手機就會立刻收到通知。記者黃筱晴／攝影
可在「尋找」App中設定定位通知，在孩子到達或離開指定位置時，家長的手機就會立刻收到通知。記者黃筱晴／攝影
家長在設定Apple Watch時可要求管理孩子的聯絡人名單。記者黃筱晴／攝影
家長在設定Apple Watch時可要求管理孩子的聯絡人名單。記者黃筱晴／攝影
透過Apple Watch上的「地圖」，也可讓學齡孩子學習安全且獨立地使用導航功能。記者黃筱晴／攝影
透過Apple Watch上的「地圖」，也可讓學齡孩子學習安全且獨立地使用導航功能。記者黃筱晴／攝影
開啟「上課時間」模式讓家長和老師能清楚看見App的使用已受到限制，確保上課時間不受通知干擾。記者黃筱晴／攝影
開啟「上課時間」模式讓家長和老師能清楚看見App的使用已受到限制，確保上課時間不受通知干擾。記者黃筱晴／攝影
40mm尺寸的Apple Watch搭配柔軟又透氣的運動型錶環，魔鬼氈扣帶可輕鬆調整適合孩子配戴的尺寸。記者黃筱晴／攝影
40mm尺寸的Apple Watch搭配柔軟又透氣的運動型錶環，魔鬼氈扣帶可輕鬆調整適合孩子配戴的尺寸。記者黃筱晴／攝影
透過Apple Watch上的App Store，可下載ClassDojo、Coloring Watch和LookUp: English Dictionary等非常適合兒童使用的第三方App。圖／蘋果提供
透過Apple Watch上的App Store，可下載ClassDojo、Coloring Watch和LookUp: English Dictionary等非常適合兒童使用的第三方App。圖／蘋果提供

蘋果發表會 Apple Watch

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