被誤判成肺氣腫？華郵記者：Apple Watch 6血氧偵測功能「幾乎沒用」

Apple Watch Series 6的發布在可穿戴設備上安裝了血氧偵測功能，該感測器可以檢測佩戴者的血氧水準。蘋果雖然煞費苦心地向大家表示，該感測器並非醫用等級的，但似乎也無法說服消費者對他們的質疑。

根據《華盛頓郵報》記者 Geoffrey A. Fowler的說法，他認為 Apple Watch的血氧偵測功能「大部分是無用的」，因為它給出來的讀數相互矛盾。

「有時，Apple Watch Series 6會報告我的肺部和心臟是健康，血液含氧量達到100%飽和。」「但隔沒多久，它又報告說我的血液含氧量太低，我可能患有肺氣腫。(我不是。)」

針對華盛頓郵報記者的說法，另一個科技網站imore的記者也所說了自己的使用體驗，「幾天來，我把Apple Watch的測量結果跟我的經FDA批准的手指血氧儀進行了比較。蘋果的讀數通常會與FDA通過認證的血氧儀相差2到3個百分點--儘管它們有時也完全匹配，但有時Apple Watch會低7個百分點。」

他的態度比較客觀，他表示，由於我們不是醫生，導致這種現象的原因可能會有很多。不過，無論如何，正如蘋果官方所說，Apple Watch的血氧偵測功能並沒有獲得FDA批准，並非是醫用等級的功能，因此客觀的來說，其實將Apple Watch戴在手腕上，並期望獲得與FDA認證的血氧儀相同的讀數，其實是不公平的。

蘋果官方對於Apple Watch的血氧偵測功能自我描述也表示：「血氧偵測不能於醫療用途，包括自我診斷或諮詢醫生，僅用於一般健身和健康目的。」

而imore的記者也提出了一個，可能可以提高Apple Watch的血氧偵測功能準確度的方法，那就是：換錶帶。

今年，蘋果針對Apple Watch推出了一種新的彈力錶帶，蘋果稱為「單圈錶環」（Solo Loop）。這種錶環有多種尺寸，如果戴上合適的尺寸，Apple Watch會更貼合到手腕上，（甚至可能在你手腕上留下輕微印記），確保手錶貼合後，對於血氧偵測的讀數會變得更加穩定，確實消除了一些（但不是所有）「測量不成功」的錯誤資訊。

新聞來源：imore

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》