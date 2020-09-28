開箱Apple Watch Series 6、平價版SE！台灣已支援血氧功能 下手前先看「兩大需求」

血氧監測新功能支援，還有哪些升級，一起開箱來實測今年兩款新產品 Apple Watch Series 6 以及 Apple Watch SE 吧！

今年蘋果秋季發表會如預期的推出 Apple Watch Series 6，除了藉由 watchOS 7 可進行睡眠追蹤，也新增傳說中的血氧功能，可以在手腕上直接測量血氧飽和度（SpO2），透過紅血球含氧量達到完全飽和百分比了解身體狀況，在疫情之年全民更加關注身體健康之際，成為今年產品最大亮點。

Apple Watch 一直環繞在「健康」的核心產品，發表會上蘋果也將近年 Apple Watch 解救過的案例進行盤點，也表示持續與醫療機構與學術單位合作，除了致力能開發更實用的產品，也能與幫助相關的學術研究。

Apple Watch 血氧功能在台灣啟用

回顧兩年前推出的 Series 4 推出的心電圖（ECG) 至今在台灣啟用的腳步才近，而今年的重磅消息是，本次的血氧功能 App 已經可在台灣啟用，官方網站上也清楚的標示。

Apple 官網截圖

除了血氧監測新功能的支援，還有哪些升級，一起開箱來實測今年兩款新產品 Apple Watch Series 6 以及 Apple Watch SE 吧！

Apple Watch Series 6（上）以及 Apple Watch SE（下）前者的錶盤包裝的紙質較厚，均無再附豆腐充電頭。

Apple Watch Series 6 採用第六代晶片 S6，雙核處理器由基於 iPhone 11 的 A13 打造，並根據 Apple Watch 需求做優化，與前代相比，速度快了 20%，也透過 U1 晶片，首次為 Apple Watch 帶來 5GHz Wi-Fi 與超寬頻連線能力。

另外，這次蘋果也強調在 Series 6 Retina 顯示器亮度比 Series 5 亮度提升達 2.5 倍，就算是日照強的戶外也能看清楚手錶螢幕。

開箱Apple Watch Series 6 (PRODUCT)RED 40 mm

今年推出全新的藍色與 (PRODUCT)RED 鋁金屬錶殼，還將太空黑色款式換成了石墨色不 鏽鋼錶殼，另外還有全新的金色不銹鋼錶殼。

本次編輯取得的是 (PRODUCT)RED 款式，一樣會捐助愛滋病的計畫（9 月 30 日前捐助的為 The Global Fund 基金旗下的 COVID-19 Response 計畫。）

從錶背來看，水晶錶背共有有四組綠色、紅色及紅外線 LED，另有四組光電二極體分佈在中間，對比輕量版的 SE，外觀上看起來更複雜一些。

Apple Watch Series 6（右）以及 Apple Watch SE（左）的錶背前者具備血氧量測感應器

首先，一如往常將手錶與手機進行配對，必須將手機更新到 iOS 14，編輯直接更新到最新的 iOS 14.01。iPhoen 自動感應或是手動掃描錶面都可進行配對。

INSIDE Anny 攝

血氧濃度監測 背後技術拆解

Series 6 用上全新一代感測器，便是用來測量血氧濃度，15 秒就可以完成一次測量。同時在會定期產出量測報告並儲存在健康 App 上，血氧飽和度能知道目前氧氣輸送的情形，和整體的心肺健康。

血氧濃度監測 INSIDE Anny 攝

測量過程上是這樣運作的：LED 會發出紅色光線與紅外線，穿透皮膚照射手腕上的血管，光電二極體會捕捉反射回來的光線，偵測血液顏色。 血液的顏色能呈現出血氧濃度，若是亮紅色血液代表血氧濃度較為飽和，暗紅色血液代表著血氧濃度則較低。接著，Apple 會透過演算法會使用資料推估用戶的血氧飽和度。

而事實上，Series 6 也會進行定期背景讀取，如果是習慣在睡覺時間有配戴手錶的用戶，Series 6 也能在這段時間將數值記錄下來，長期追蹤自己的血氧濃度意識自己的健康狀況。

血氧濃度監測完成 INSIDE Anny 攝

電池續航力提升

另外，由於是全日配戴的手錶，大家也相當關注的電池續航力，Series 6 的設計較 Series 5 續航力更提升， 可多出一小時的音訊播放時間，也多了額外一小時的體能訓練追蹤時間，進行室內體能訓練時最長可達 11 小時，使用 GPS 進行戶外體能訓練時最長可達 7 小時，同時使用 4G LTE 連線的情況下最長可達 6 小時。也標榜充電速度也更快，在約 60 分鐘內，可從零電量充到 80% 的電量， 約 90 分鐘內可將電量充滿。 與 Apple Watch Series 5 相比再縮短。

搭配 watch OS 7 支援更多新功能

家庭共享設定

在發表會上，特別介紹 watchOS 7 新增「家庭共享設定」（Family Setup），即便孩子、年邁長輩沒有手機，仍然可以啟動定位通知，遠端監控勿擾模式、限制互動，了解孩子的學習狀態。

家人共享設定支援十二個國家電信商，台灣也包含在內。只要是 Series 4 後所推出的機種都可以使用，包含本次開箱 Series 6（GPS + 行動網路）以及 SE（GPS + 行動網路）都支援家人共享設定，在台灣支援的電信商包含中華電信以及台灣大哥大。

如果想要給沒有手機的孩子使用，可以到電信門市申辦手錶專用門號，這樣家庭成員也可以使用 Apple Watch 來撥打電話、傳送訊息、與分享位置等等。

Memoji 就是錶面 在 Apple Watch 設定

現在也可以把個性化的表情符號當作錶面，只要打開 Apple Watch 上的 Memoji App 就能進行設定，加入髮型和眼鏡等特徵，有新髮型、更多年齡選項，以及三個全新 Memoji 貼圖，如果錶面圖庫的背景都看膩的話，不妨來設定一個專屬的表情。

自行設定表情也有口罩的配件可選 INSIDE Anny 攝

全新睡眠追蹤

對於報復性熬夜的編輯來說，需要好好來檢測一下自己的睡眠時數，在 watch OS 7 支援睡眠追蹤功能，可自行設定睡眠時間、起床、就寢的時刻，有些人會擔心 Apple Watch 會沒電在睡覺時間沒電，Apple Watch 也提供了貼心的功能，如果電量在睡覺前低於 30％，也會收到將其充電的提示。早上時，在問候語中可概覽來查看剩餘的電量。

自行設定睡眠時間。 INSIDE Anny 攝

常啟高度計

Series 6 與 Apple Watch SE 中加入全新的常啟高度計，能連續追蹤室內和室外的即時高度變化。 無論是健行登高或滑雪俯衝，或只是走樓梯，都可直接在錶面上的全新高度複雜功能，看到即時的高度變化。

可隨時隨地偵測高度。INSIDE Anny 攝

Apple Watch SE

本次推出價格更低的 Apple Watch SE，台幣售價 $8900 起，具有健身等核心功能的平價版智慧手錶，基本的加速感應器、陀螺儀、指南針與高度計都包含，也有最新的運動感應器，採用 S5 晶片，運作效能比 Series 3 快兩倍，螢幕面積較 Series 3 增加 30%（和Series 6 一樣）。

SE 相比起來更甜的價錢，除了沒有血氧監測之外，還有的差異包含，也無電子心律感測器，也就是未來就算心電圖（ECG）開通，也無法使用、沒有隨顯螢幕，需要抬起手腕才能看到螢幕喚醒。

SE 雖然沒有血氧，但一樣具有健康偵測功能，不尋常的高心率或低心率時發出通知，也能測量當下的心率，同樣也有跌倒警示、SOS 緊急服務、噪音監測功能；另外生活工具，包含，指南針與常啟高度計也都具備。比較大略的來分，就是三代的進階款、沒有血氧監測功能的 Series 6。

小結

總結來說，這次蘋果在各種「健康」功能持續進化，從過去噪音、跌倒偵測，如今在 watch OS 7 推出洗手偵測、睡眠偵測這些是軟體升級所支援的功能，兩款同樣具備。

Series 6 與 SE 主要差異是血氧功能及心電圖 ECG（台灣尚未開通），該選哪一款其實就看是否有兩大健康功能需求，Apple Watch Series 6 台幣 12900 元起、 Apple Watch SE 台幣 8900 元起，近日全民對於健康議題更為謹慎，預計這次 Series 6 在台直接開通血氧功能相信也會吸引不少果粉買單。

同場加映：全新單環錶帶舒適貼合 量測教學

今年推出新的 Apple Watch 錶帶有別於以往配戴方式。全新的單圈錶環錶帶（Solo Loop）沒有錶扣或扣環，共有兩種全新材質與九種尺寸可供選擇，能更舒適貼合。

蘋果官網截圖

特別需要注意的是九種錶帶尺寸，如果是透過官網訂購，記得要先去量測，可至官網列印100% 等比的量尺。

1.使用健保卡或信用卡貼合確認列印為 100% 等比：

列印後確認比例。INSIDE Anny 攝

2. 剪下錶帶測量尺

剪下等比量尺。INSIDE Anny 攝

3.緊緊貼合測量 讀取箭頭刻度：

測量手腕。INSIDE Anny 攝

測量過程需注意， 要緊緊地繞在手腕上，因為錶帶是有彈性的橡膠材質，因此即便是密合的尺寸仍能完成穿戴。

也可以自行用膠帶固定，確認箭頭所指的尺寸號碼，選購符合的錶帶，如果還是擔心自己測量不夠準確也可以直接到 Apple Store 門市請店員協助測量。

編輯實測發現，在具有錶扣款的錶帶比較容易沒有扣緊，因此在測量血氧時也比較容易不成功，單環錶帶能讓配戴時更貼合，讓量測更能順利進行，就看個人喜歡哪一種戴法囉！

《本文作者 Anny ，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》