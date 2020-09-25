iOS 14一直彈出「LINE 想要取用您的照片」怎麼辦？

iPhone / iPad 在更新到 iOS 14 系統後，當某 App 想要取用你照片或影片時就會彈出「XXX 想要取用您的照片」LINE 須存取您的相機膠卷中的照片及影片，以執行分享及儲存的功能。這是因為在 iOS 14 系統能讓用戶完全保有 Apps 的安全性與隱私權，任何 App 想要儲取用戶的照片、影片、麥克風或相機都需經過用戶再次確認。

iOS 14 LINE 沒照片無法傳送怎麼辦

如果更新 iOS 14 後 LINE 照片看不見、無法傳送，也能自己到「設定>LINE」等 App 裡個別設定權限。

在 LINE 或 Facebook 裡想取用相機，也要點選「請允許 LINE 取用以下功能」。

如果你想要允許某 App 完全取用你的照片的話，可以到 iPhone 上的「設定>隱私權>LINE」等 App 裡設定。允許此 App 取用您的完整照片圖庫，或只能取用您所選的照片。取用照片權限包含相關的後設資料，如位置和景深資訊等。

iOS 14 照片 / 影片隱私權變成：允許存取「所有照片」、允許存取「選用的照片」、不允許存取照片。

iOS 14 增強隱私權功能，提高檢視權和控制權掌控度。如果在 LINE、Facebook、Instagram 或 Twitter 裡看不到照片或無法傳送，都能照以上方法到「設定>App」裡或「設定>隱私權>照片」裡開放權限。

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》