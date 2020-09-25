iOS 14 用戶最愛主畫面小工具排行榜！下載量破 570 萬

美國 Apple 公司最新發布的 iOS 14 系統，讓原本放在通知中心的小工具也能擺放在主畫面上使用，而且可以選擇不同大小，並隨意編排喜愛的版面。根據應用商店市場情報公司 Sensor Tower 所發布的最新數據，自 iOS 14 系統開放更新以來，全球排名 Top20 的主畫面自定義 App 的總下載安裝量已經達到了 570 萬。

最多 iOS 14 用戶下載的主畫面小工具

對於 iPhone 用戶而言，原本自定義並不是很多選擇，但 iOS 14 現在帶來了一些小工具新功能。使用者可以選用某個小工具「智慧型堆疊」，並運用裝置端智慧技術，根據時間、位置和活動來顯示適當的小工具。

根據 Sensor Tower 的數據，下載量前三名的小工具 App 分別是 Widgetsmith、Color Widgets 以及 Photo Widget 小工具部件，佔據了 570 萬下載量中的 95%。

Sensor Tower 分析了 2020 年 9 月16 日之後的App Store 應用排行，榜單前20 名的小工具完整列表如下： Widgetsmith、Color Widgets、Photo Widget、Photobox Widget、MemoWidget、Home Photo Widget、Motivation Widget、Ermine、Date Today、Hey Weather、TimeDeck、Widgeridoo、Glimpse 2、Widget Wizard、Widget Web、Locket、ItemMemo、OMDZ、Clock Widget for Home Screen 以及 Photo Widgets 。

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》