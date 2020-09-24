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iPhone 12呼之欲出！爆料達人證實蘋果10月13日發布
爆料達人普羅瑟（Jon Prosser）表示，蘋果智慧型手機iPhone 12將在蘋果10月13日發表會上亮相，與稍早的傳聞如出一轍。
科技網站「蘋果內幕」（AppleInsider）報導，蘋果預計將在10月推出iPhone 12系列產品，各界都推測發表會將在10月13日登場。普羅瑟又說，他掌握到的消息跟洩漏給「蘋果內幕」的日期是一樣的。
普羅瑟進一步說明，蘋果發表會將在10月13日舉行，10月16日開放預購，如同「蘋果內幕」消息人士之前所言。他也說，iPhone 12 mini與iPhone 12 Max將在10月23日上架。
後來有推文說，iPhone 12 Pro與iPhone 12 ProMax也可能在發表會上亮相，但要等到11月才會上市。
由於零件訂購比較複雜，加上搭載光學雷達（LiDAR）掃描儀，iPhone 12 Pro型號的運送可能推遲。
如果消息正確，10月13日發表會將是蘋果今年第2場秋季發表會。蘋果9月舉行的「時光飛逝」（TimeFlies）發表會，推出iPad Air 4、Apple WatchSeries 6與Apple One。
10月舉行完iPhone發表會後，蘋果預計將多辦一場，推出第一款使用自製Apple Silicon晶片的Mac電腦。
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