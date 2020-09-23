iOS 14隱藏祕技：iPhone背面輕敲截圖、前鏡頭自動翻轉、睡眠模式、自動化捷徑 你學會了嗎？

隱藏小技巧 學起來～

IOS 14 已經開放更新！之前在 iOS 14 Beta 上手玩介紹過一些新功能，包括在主頁面上擺放小工具、App 資料庫等等，但除了這些很明顯的就不一樣的地方之外，也有一些小小的隱藏功能，以下就幫大家整理出來喔～

背面輕敲截圖

在 iOS 14 上你可以設定，輕敲 iPhone 背面即可截圖，進到設定>>輔助使用>>觸控

最下方有個「背面輕點」，你可以設定「點兩下」、「點三下」可以觸發什麼功能，裡面有非常多的選擇，其中一個就是截圖喔～～像我就是把「點三下」設定成「截圖」，其餘的你可以選喚醒 Siri、開手電筒等等的功能！

我個人覺得這項功能蠻實用的！在我自己的測試下，手機裝著手機殼，也是可以使用這項功能啦～

前鏡頭自動翻轉

我想這項功能應該對很多女生都會有幫助！我們每次用 iPhone 前鏡頭＋原始相機自拍，拍出來的照片都會反過來，照片一反過來，我就覺得這張照片長得不像自己，還要自己進後製再把照片水平翻轉回來，而到了 iOS 14 照片終於可以直接鏡像了！（iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR 與後續機型支援此功能）

在設定>>相機裡，有個「前置相機鏡像翻轉」，這項功能打開後，你拍出來的照片，就會跟你原本在手機裡面看到的方向是一樣的喔！

睡眠模式

在 iOS 13 的版本「睡眠模式」只能大概記錄你睡覺的時間，在你設定的就寢時間前，提醒你去睡覺，並讓手機自動進到勿擾模式，而升級到 iOS 14 後，當時間到了你設定的「就寢時間」，主畫面會變得簡化，我個人超喜歡它跟我說「晚安」或是「一夜好眠」，並加入了「睡前放鬆」的功能，讓你在睡覺的前 30 分鐘開始就會打開勿擾模式

而主畫面下方的「捷徑」也算在睡前放鬆的一環，主要是把你常用的功能做成快捷鍵，例如睡前可能習慣聽個白噪音、可能習慣看一下行事曆，確認明天有什麼行程，讓你進入一個準備睡覺的狀態～

自動化捷徑

更新到 iOS 14 後，我覺得手機真的變得更聰明了，捷徑這個功能在 iOS 13 的時候，就內建在手機裡面，但我想大家可能因為不太會用，所以幾乎都不常用，那更新到 iOS 14 後，我發現在「捷徑」App 裡面，手機幫我自動客製化捷徑！

假設平常我習慣 8 點起床後，會打開公車 App 看公車什麼時候到，這個動作反覆做，手機就把我的習慣記起來，並做成一個「捷徑」，每當鬧鐘一響，就會自動跳出公車 App 的頁面～第一次發現這個功能的時候非常意外啊！不過這項功能，就不是自己做出來的設定，就要看你的手機什麼時候會幫你客製化一個捷徑囉！記得去「捷徑」App 裡面瞧瞧！

以上是幾個 iOS 14 的隱藏小技巧啦～還有一個是隱藏相簿的功能更升級，這個之前Hanne有幫大家整理過一篇～另外最近很多人疑問 iOS 14 的鬧鐘變成用輸入好麻煩，可不可以改回用轉的？為什麼有時候 iPhone 會顯示有小橘點、小綠點，之前也在 iOS 14 Beta 版上手玩中幫大家解答囉！後續我還會幫大家整理更多關於 iOS 14 的 QA 啦！

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》