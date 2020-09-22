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iPhone更新iOS 14後 螢幕上的小綠點、橘點是什麼意思？

聯合新聞網 / iPhone News 愛瘋了

如果您已經更新到 iOS 14iPadOS 14 系統，您可能想知道為什麼在 iPhone 和 iPad 的螢幕右上角有時會出現小綠點或小橘點。這不是一個奇怪 Bug 錯誤，而是美國 Apple 公司在 iOS 14 又提高了 App 的安全性與隱私性。

iPhone 上的綠色和橙色點含義

有些社群網路 FacebookInstagram 或來自中國的 TikTok 等 App，經常會在用戶不知情的情況下啟動手機的相機或麥克風功能。最新 iOS 14 和 iPadOS 14 使用這些直觀的小綠點和橘色小點，使這些保護措施進一步提高。它們看起來可能並不多，但它們在控制第三方應用程式中起著重要作用。

如果您曾經將 Mac 與內建的網路攝像頭一起使用，您就會熟悉在網路攝像頭處於活動狀態時點亮的綠色小 LED。iPhone 和 iPad 上的綠點的工作方式幾乎相同。綠點表示您的相機正在使用中，橘點表示您的麥克風橙色正在使用中。

如果你在 iPhone 上打開 “控制中心”，而其中一個小圓點正在顯示，或者在圓點消失後不久，你的 iPhone 和 iPad 就會告訴你是哪個應用程式導致圓點出現。

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》

iPhone iOS 14 iPadOS Facebook Instagram TikTok APP

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