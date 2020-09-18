電商搶上市保護貼 洩露蘋果可能推出iPhone SE Plus

日前蘋果舉行的秋季發表會並沒有公布有關iPhone12的消息，預計將會延至10月才發表，不過卻有電商近日上市了iPhone SE Plus 2020的保護貼，讓外界猜測將會與iPhone12一同發表。

根據「Wccftech」報導，國外電商《百思買Best Buy》日前疑似搶先上市了iPhone SE Plus 2020的玻璃螢幕保護貼，而從保護貼的大小也透露這將會是一款5.5吋的iPhone，並且會有瀏海螢幕的設計，被認為這是即將推出的新款iPhone SE Plus。

蘋果於9月16日的秋季發表會僅推出Apple Watch series 6、Apple Watch SE、iPad、iPad Air，眾人所期待的iPhone系列手機並未於此時發表，不過報導指出有關iPhone12發表會將延至10月，但由於此次電商搶先上市了iPhone SE Plus 2020的保護貼，也讓不少人懷疑蘋果將可能多推出一支新款的iPhone。