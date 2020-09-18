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iOS 14更新首波災情湧現？電量暴跌30％、時間小工具失準、注音鍵盤走鐘

聯合新聞網 / 綜合報導
有iPhone使用者更新iOS 14後，出現時間小工具失準、打字跳出無關詞彙等異狀。 圖擷自PTT
有iPhone使用者更新iOS 14後，出現時間小工具失準、打字跳出無關詞彙等異狀。 圖擷自PTT

蘋果昨(17)日開放iOS 14更新，不少果粉們已更新完畢，卻也傳出多種「災情」。iPhone使用者們紛紛表示出現注音建議詞彙走鐘、時鐘小工具不準、電量一覺醒來噴掉30％等異狀。此外可能因iOS 14發布過於倉促，也出現部分App如Gogoro 、手遊版「動物森友會」無法順利支援的狀況。

網友迫不及待更新了iOS 14後，發現桌面上的時鐘小工具比正確的時間慢了近半小時。原po表示時區已是台北時間，有人建議先調成其他地區再調回台北試試看，最後是靠著重新放一次小工具解決此問題。其他受害者也跳出來表示「一開始正常，半小時後相差十分鐘…」、 「鎖定螢幕時間就會跑掉 」、「重開機、重設過，過了半小時開始不準」。

災情不只如此，另一名網友更新後，用注音打字卻出現無關的建議詞彙LINE跟內建訊息都有這樣的狀況。釣出許多人反應打字延遲相當有感「建議不要更新」，部分人推測是第三方鍵盤的關係，暫時解法可以先移除，或是「先改回動態調整鍵盤再改回標準鍵盤」，有機會恢復正常。

除了使用時的異狀，亦有人升級完成後擺桌上去睡覺，醒來後電量竟暴跌30％。果粉們分享經驗表示剛開始都會特別耗電，「大升級先正常使用一週，耗電會慢慢恢復正常 」。推測是背景有iCloud 、地圖等程式在偷跑，時間長短得視安裝的App數量多寡而定。

根據蘋果官網，此次iOS 14支援的機型有iPhone 11 系列、iPhone XS 、XR 系列、iPhone X、iPhone 8 系列、iPhone 7 系列、iPhone 6s 系列及iPhone SE 系列。不過部分功能如「背面輕點」僅支援iPhone 8以後版本

蘋果發表會 iOS 14 APP iPhone 電池 鍵盤 LINE 動物森友會 更新

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