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真的「減配」了！蘋果手表不再附贈「豆腐頭」 僅價高款例外
過去始終有消息聲稱新一代蘋果手機iPhone12將取消隨機附贈耳機及充電轉接頭（俗稱豆腐頭）。然而，Apple Watch Series 6首先驗證「減配」的聲浪！據蘋果官網顯示，新一代Apple Watch的包裝盒內確定不搭載5W USB電源轉接器，而價位較高的Apple Watch Hermès及鈦金屬錶殼版則仍保留。
蘋果昨（16日）凌晨舉行線上發表會，唯獨缺席iPhone12，主推新一代Apple Watch等新產品，台灣消費者已可在今（17）日上網訂購，Apple Watch Series 6售價1.29萬元起。不過，特別需要注意的是，據蘋果官網顯示，為朝環保目標邁進，包含不鏽鋼表殼、鋁金屬表殼的Apple Watch Series 6、Apple Watch SE、Apple Watch Series 3 和 Apple Watch Nike將不隨附電源轉接器。
然而，價位較高的鈦金屬表殼Apple Watch Hermès和Apple Watch Edition則仍配有5W USB電源轉接器。
若是購買不附贈充電轉接頭產品的消費者，如今需自行上網選購，依蘋果官網顯示充電轉接頭在台售價為590元。據悉，《彭博社》記者Mark Gurman日前就曾在個人Twitter上提醒，蘋果手表將會取消與充電器兼容的某種東西。
Something that the new Apple Watch bands completely eliminate: compatibility with any sort of AirPower or similar charger.— Mark Gurman (@markgurman) September 15, 2020
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