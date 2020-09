真的「減配」了！蘋果手表不再附贈「豆腐頭」 僅價高款例外

過去始終有消息聲稱新一代蘋果手機iPhone12將取消隨機附贈耳機及充電轉接頭(俗稱豆腐頭)。然而,Apple Watch Series 6首先驗證「減配」的聲浪!據蘋果官網顯示,新一代Apple Watch的包裝盒內確定不搭載5W USB電源轉接器,而價位較高的Apple Watch Hermès及鈦金屬錶殼版則仍保留。

蘋果昨(16日)凌晨舉行線上發表會,唯獨缺席iPhone12,主推新一代Apple Watch等新產品,台灣消費者已可在今(17)日上網訂購,Apple Watch Series 6售價1.29萬元起。不過,特別需要注意的是,據蘋果官網顯示,為朝環保目標邁進,包含不鏽鋼表殼、鋁金屬表殼的Apple Watch Series 6、Apple Watch SE、Apple Watch Series 3 和 Apple Watch Nike將不隨附電源轉接器。

包含不鏽鋼表殼、鋁金屬表殼的Apple Watch系列產品將不再隨贈5W USB電源轉換器。圖擷自 蘋果官網

然而,價位較高的鈦金屬表殼Apple Watch Hermès和Apple Watch Edition則仍配有5W USB電源轉接器。

至於價高的鈦金屬表殼Apple Watch Hermès和Apple Watch Edition則仍配有5W USB電源轉接器。圖擷自 蘋果官網

若是購買不附贈充電轉接頭產品的消費者,如今需自行上網選購,依蘋果官網顯示充電轉接頭在台售價為590元。據悉,《彭博社》記者Mark Gurman日前就曾在個人Twitter上提醒,蘋果手表將會取消與充電器兼容的某種東西。

Something that the new Apple Watch bands completely eliminate: compatibility with any sort of AirPower or similar charger.