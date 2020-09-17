快訊

新台幣強勢叩關29元整數關卡 下一步怎麼走？

日本緬甸菲國新冠病毒直搗國門 2台商1旅日返國確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

iPad 8和iPad Air哪個CP值高？ 網看兩項目秒選它

聯合新聞網 / 綜合報導
蘋果15日發表全新iPad Air。（圖／歐新社）
蘋果15日發表全新iPad Air。（圖／歐新社）

蘋果昨（16日）凌晨發布會公布兩款最新iPad，分別是iPad 8和iPad Air 4，令不少果粉疑惑究竟兩款機型要選哪一個。有網友發文，表示自己猶豫要買iPad 8或是iPad Air 3，因這兩款晶片相同，價差也不多，因此很難決定。對此，網友們則點出兩大關鍵，指出光看全貼合螢幕厚薄度的話，就會選擇iPad Air。

原PO在「批踢踢討論版」發文，他稱最新推出的iPad 8和舊款的iPad Air3有三點類同點，分別是搭載A12晶片、iPad 8 128gb與iPad Air 64gb價格相近、同為home鍵末代機，差別處就是iPad Air多了原彩顯示和全貼合螢幕，而相近價格下iPad 8的容量又比iPad Air多，兩者CP值相近，令原PO難決定。

對此，網友紛紛留言，「你會問這問題就是預算不夠，買ipad8就行了」、「買蘋果產品沒在看cp值的，只看有沒有錢能買」、「會拿來比根本就是預算不夠，買iPad8 32g肯定爽爽用3年」、「現在當然買Air3，晚點就只能找二手了」、「反倒是我在mini5跟8代考慮」、「當然是Air4 」

其中不少網友點出關鍵，點出若原PO在意機體的螢幕和厚薄，那iPad Air 3會較為適合，「建議Air，iPad非全貼合螢幕容易反光」、「全貼合螢幕比較不會因為視差誤觸，光這點我就會選Air」、「在意螢幕的人一定要選全貼合」、「選Air 全貼合+比較薄，這兩點差很多」、「Air 螢幕贏就贏了」。

蘋果發表會 iPad iPad Air

延伸閱讀

蘋果手表恐搶瑞士表生意？ 網笑：一個測血氧一個測口袋深度

規格升級還比舊款便宜！第8代iPad和舊款差在哪？跟iPad Air比呢？

黃鴻升猝逝...蘋果「跌倒偵測」功能掀網論 網分享：救了我！

手表、iPad新功能「好心動」 網嘆：沒新iPhone講再多都沒用

相關新聞

iOS 14更新首波災情湧現？電量暴跌30％、時間小工具失準、注音鍵盤走鐘

蘋果昨(17)日開放iOS 14更新，不少果粉們已更新完畢，卻也傳出多種「災情」。iPhone使用者們紛紛表示出現注音建議詞彙走鐘、時鐘小工具不準、電量一覺醒來噴掉30％等異狀。此外可能因iOS 14發布過於倉促，也出現部分App如Gogoro 、手遊版「動物森友會」無法順利支援的狀況。

iPad 8和iPad Air哪個CP值高？ 網看兩項目秒選它

蘋果昨（16日）凌晨發布會公布兩款最新iPad，分別是iPad 8和iPad Air 4，令不少果粉疑惑究竟兩款機型要選哪一個。有網友發文，表示自己猶豫要買iPad 8或是iPad Air 3，因這兩款晶片相同，價差也不多，因此很難決定。對此，網友們則點出兩大關鍵，指出光看全貼合螢幕和厚薄度的話，就會選擇iPad Air。

iPad Air取代iPad Pro沒這麼簡單？蘋果平板產品線在玩什麼把戲

本週蘋果秋季發表會 iPad Air 繽紛登場，採用全螢幕設計，配備更大型的 10.9 吋 Liquid Retina 顯示器、和頂端按鈕合體的全新 Touch ID 感測器、相機與音訊升級，還是首次搭載 Apple A14 仿生晶片產品，產品亮相第一瞬間擁有 iPad Pro 的果粉們吶喊著，難道 iPad Air 已經取代 iPad Pro ？掀起一陣熱議，且讓我們進一步分析 iPad 目前產品線。

真的「減配」了！蘋果手表不再附贈「豆腐頭」 僅價高款例外

過去始終有消息聲稱新一代蘋果手機iPhone12將取消隨機附贈耳機及充電轉接頭（俗稱豆腐頭）。然而，Apple Watch Series 6首先驗證「減配」的聲浪！據蘋果官網顯示，新一代Apple Watch的包裝盒內確定不搭載5W USB電源轉接器，而價位較高的Apple Watch Hermès及鈦金屬錶殼版則仍保留。

電商搶上市保護貼 洩露蘋果可能推出iPhone SE Plus

日前蘋果舉行的秋季發表會並沒有公布有關iPhone12的消息，預計將會延至10月才發表，不過卻有電商近日上市了iPhone SE Plus 2020的保護貼，讓外界猜測將會與iPhone12一同發表。

Apple Watch series 6、平價版Apple Watch SE差別在哪？

蘋果在秋季發表會上揭曉增加血氧濃度量測功能的Apple Watch series 6，以及平價定位的Apple Watch SE，並且停止銷售既有Apple Watch series 5，僅保留調整售價後的Apple Watch series 3，讓消費者能有更多價位機種選擇。

Apple Watch 在台成閹割版？心電圖、血氧監測在台啟用露曙光

稍早的蘋果秋季發表會上，本次發表兩大產品之一 Apple Watch Series 6 的血氧監測功能成為今年亮點，但讓人好奇的是，過去心電圖（ECG）至今都尚未在台上路，理所當然 Series 6 的血氧監測功能也無法在台適用，等同於在台購買 Apple Watch 成為閹割版，引發網友持續熱議。

中華電信公布全新Apple Watch資費　專案購機價0元起

中華電信繼昨天（9月16日）宣布9月22日起將於全台指定服務據點及中華電信網路門市正式開賣Apple Watch Ser...

熱門新聞

PS5預購秒殺！他看旁高中生「無動於衷」感嘆 網曝殘酷原因

臉書隱私爭議又一樁！美IG用戶控告臉書 擅用鏡頭監控

電商搶上市保護貼 洩露蘋果可能推出iPhone SE Plus

LINE POINTS點數抵用券上線 主打三大好處

台灣大推5G指定專案 Apple Watch零元帶回家

LINE Pay推LINE POINTS點數抵用券 結合線上到線下

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。