iPad 8和iPad Air哪個CP值高？ 網看兩項目秒選它

蘋果昨（16日）凌晨發布會公布兩款最新iPad，分別是iPad 8和iPad Air 4，令不少果粉疑惑究竟兩款機型要選哪一個。有網友發文，表示自己猶豫要買iPad 8或是iPad Air 3，因這兩款晶片相同，價差也不多，因此很難決定。對此，網友們則點出兩大關鍵，指出光看全貼合螢幕和厚薄度的話，就會選擇iPad Air。

原PO在「批踢踢討論版」發文，他稱最新推出的iPad 8和舊款的iPad Air3有三點類同點，分別是搭載A12晶片、iPad 8 128gb與iPad Air 64gb價格相近、同為home鍵末代機，差別處就是iPad Air多了原彩顯示和全貼合螢幕，而相近價格下iPad 8的容量又比iPad Air多，兩者CP值相近，令原PO難決定。

對此，網友紛紛留言，「你會問這問題就是預算不夠，買ipad8就行了」、「買蘋果產品沒在看cp值的，只看有沒有錢能買」、「會拿來比根本就是預算不夠，買iPad8 32g肯定爽爽用3年」、「現在當然買Air3，晚點就只能找二手了」、「反倒是我在mini5跟8代考慮」、「當然是Air4 」

其中不少網友點出關鍵，點出若原PO在意機體的螢幕和厚薄，那iPad Air 3會較為適合，「建議Air，iPad非全貼合螢幕容易反光」、「全貼合螢幕比較不會因為視差誤觸，光這點我就會選Air」、「在意螢幕的人一定要選全貼合」、「選Air 全貼合+比較薄，這兩點差很多」、「Air 螢幕贏就贏了」。