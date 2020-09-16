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「包下台積電5奈米三分之二產能」 蘋果最新晶片A14什麼來頭？

聯合新聞網 / INSIDE
Photo Credit：Apple
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不只快！要特別強調的是，A14 Bionic 還是一顆專為機器學習所設計的晶片。

蘋果今天雖然沒有發表 iPhone 12，但在最新款 iPad Air 卻搭載了傳聞已久的新型 A14 Bionic 晶片。

A14 Bionic 是依據 ARM Cortex A72 架構，由台積電以 5 奈米製程所製造，讓電晶體數量高達 118 億顆、採 6 核心 CPU、4 核心 GPU 架構，比上一代 7 奈米的 A12 晶片 CPU 部分快上 40％、GPU 快 30%，每秒運算次數可達 11 兆次。

而且要特別強調的是，A14 Bionic 還是一顆專為機器學習所設計的晶片。它採用 16 核心神經引擎並大幅整合機器學習運算的元件，在加速器搭配下讓運算機器學習的效率高達 10 倍，也會讓未來所有用到機器學習的任何應用程式大幅加速。

蘋果還特別強調，A14 Bionic 速度是 Chromebook 的 6 倍、最高階 Android 平板 3 倍以及目前所有 Windows 筆電的 2 倍；發表會上畫面更直接帶到一台 HP 筆電，稱 iPad Air 的影像表現更勝一籌。

先前外媒稱，光是蘋果 A14 Bionic 就已經包下台積電整體 5 奈米製程約三分之二的產能；估計過一陣子延後發表的 iPhone 12 也將搭載 A14 Bionic。

《原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

台積電 Apple A14 Bionic iPhone 12 iPad Air 蘋果發表會 機器學習

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