沒有iPhone的蘋果秋季發表會…是為了準備公布更大消息？

稍早透過線上播放預錄，並且開宗明義地說明此次重心聚焦在Apple Watch與iPad兩款產品的影片公布新產品消息後，蘋果並未像先前傳聞透露接下來的新品發表會時程，但從蘋果此次可能將新產品發表活動拆分成兩場情況來看，或許是為了準備公布更多消息。

以A14 Bionic處理器留下iPhone新機伏筆

相較過往的秋季發表會，蘋果多半會透過此場活動公布新款iPhone，同時也會公布下半年重點新品。不過，隨著歷年公布內容持續增加，發表會時間經常會超過2個小時，同時也可能讓新品資訊過於分散。

而今年也可能因為新型冠狀病毒疫情影響，使得新款iPhone 12實際產能受到影響，因此蘋果日前也證實新款iPhone將延後推出，預期將如市場傳聞調整至10月揭曉，甚至Pro款式機種更傳出將會延後至11月上市。

在預期調整為多場發表活動公布新機情況下，顯然蘋果選擇先公布新款Apple Watch series 6，以及平價設定的Apple Watch SE，另外也宣布更新第八代iPad與採用iPad Pro般外觀設計的新款iPad Air，並且以率先搭載台積電5nm製程打造的A14 Bionic處理器，為新款iPhone 12預期表現效能留下伏筆。

藉由服務內容增加更大獲利

另外，蘋果此次發表內容中也正式公布預計在秋季內推出的Apple One綁訂訂閱服務，讓使用者能以相對優惠價格同時使用iCloud、Apple TV+、Apple Music與Apple Arcade服務，甚至跟蘋果目前推行服務一樣，可以透過家庭方案與包含自己在內6名家人共享單筆訂閱服務，同時每個人都能保有獨自的50GB iCloud線上儲存容量，並且強調所有訂閱方案可以隨時取消。

若使用者有更進一步訂閱需求，更可透過Premier方案訂閱包含Apple News+及Fitness+內容，但由於受限Apple News+服務目前僅在美國、英國、加拿大與澳洲推行，因此暫時僅先在特定地區提供此訂閱方案，但未來預期會在更多地區提供。

相較此次推出新款硬體產品，蘋果希望藉由Apple One綁訂訂閱服務增加旗下內容整體使用人數，並且持續藉由訂閱服務增加營收。

此次伴隨Apple Watch series 6推出的平價款Apple Watch SE，搭配此次可讓家人協助設定的家人共享設定 (Family Setup)功能，則意味蘋果準備讓更多人加入使用Apple Watch，同時也藉由新增加的Fitness+服務，藉此銜接越來越多人熱衷的健身生活體驗，並且讓使用者在家，甚至在旅行途中都能在教練帶領下維持健身。

而此次宣布推出新款訂閱服務，或許也代表蘋果在下一次的發表活動將會公布更多服務內容，例如先前傳聞可能會在更多市場推行的Apple Card，或是可能進一步公布更多以iPhone為主的服務內容。

不再花費時間重新介紹新版作業系統

相較過往的秋季發表內容，蘋果通常會花費一些時間介紹從WWDC開發者大會釋出預覽，並且在後續加入正式功能的新版作業系統特色，但顯然此次發表活動僅以簡短時間回顧新版作業系統重點，雖然在影片內容兩次帶到負責蘋果作業系統等內容的軟體工程部門資深副總裁Craig Federighi，卻顯示此次發表活動不會有他出場說明機會。

意味蘋果在接下來的發表活動，將會把時間保留在新品內容本身，預期未來針對作業系統的更新項目，將會集中在WWDC開發者大會上說明，而不會特別透過其他發表活動花費時間講解，避免公布重點內容失焦。

下一場發表活動在何時？

至於此次發表內容僅聚焦新款Apple Watch與iPad，按照市場推估，蘋果將會在10月上旬再次舉辦新品發表活動，藉時將會公布新款iPhone 12。但以往年在10月舉辦新品發表內容，通常會以新款Mac系列機種，搭配新款iPad更新消息，若新款iPhone 12延後至10月公布，意味原本預期發表新品內容將有所調整。

從今年初已經公布新款iPad Pro情況來看，蘋果選擇在10月更新新款iPad Pro的可能性不高。而考量今年底將會推出首款採用Apple Silicon處理器的新款MacBook，蘋果也可能會單獨透過另一場發表活動公布新品，因此有可能讓10月舉辦的發表活動聚焦在新款iPhone 12。

除了公布iPhone 12，先前市場傳聞也透露蘋果準備揭曉自有位置追蹤配件－AirTag，並且預期公布更多應用此款配件的服務內容。

不過，相較往年選在9月公布新款iPhone，並且下半年帶動新一波換機潮，蘋果此次未公布新款iPhone的秋季發表會，顯然讓不少人有些失望，但也意味蘋果在接下來的發表活動中，將會公布更多服務內容。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》