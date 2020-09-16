快訊

鬼門關禁忌多！台南王爺廟急發文警告「四生肖」今晚別出門

實名制混入菲製 大樹：同仁錯將自用口罩交付予消費者

iOS 14把iPhone變車鑰匙 主畫面編排更自由

中央社 / 台北16日電
iOS 14主畫面編排的自由度更高，可顯示自訂小工具，還能透過iPhone解鎖並啟動汽車，讓手機化身汽車鑰匙。路透
iOS 14主畫面編排的自由度更高，可顯示自訂小工具，還能透過iPhone解鎖並啟動汽車，讓手機化身汽車鑰匙。路透

蘋果公司（Apple）今天預告，iOS 14等作業系統將於17日起推送給用戶，iOS 14主畫面編排的自由度更高，可顯示自訂小工具，還能透過iPhone解鎖並啟動汽車，讓手機化身汽車鑰匙。

iOS 14帶來更多個人化功能，主畫面頁面可顯示工作、旅遊、運動、娛樂及其他感興趣領域的自訂小工具。位於主畫面頁面結尾的「App資料庫」可將用戶所有App自動整理成易於瀏覽的顯示方式，顯示當下可能實用的App。使用者可選擇要顯示多少主畫面頁數，並可輕鬆隱藏頁面，更快速存取App資料庫。

此外，iOS 14的數位「汽車鑰匙」功能可使用iPhone或Apple Watch，將車輛解鎖或發動。數位汽車鑰匙可使用「訊息」App分享，或在裝置遺失時透過iCloud停用。

蘋果也發表新一代數位汽車鑰匙，以超寬頻技術為基礎，透過U1超寬頻晶片（U1 ultra-wideband chip）提供空間感知，使用者不需要將iPhone拿出口袋或背包，便可將未來的車款解鎖，此功能將於明年推出。

以往iOS有來電時，會以全螢幕方式顯示，容易打斷使用者正在進行的事項。iOS 14精簡來電顯示，如果有來自iPhone、FaceTime和第三方App的電話，會顯示在螢幕上方，不會占用整個螢幕。

iOS 14還內建全新「翻譯」App，提供11種不同語言的翻譯功能，只要將手機轉為橫向，輕點麥克風按鈕即可，就算在完全離線的狀態下也能使用。

另一項iOS 14重大更新是語音助理Siri，現在Siri可幫忙從網路找到解答，還能傳送語音訊息。進行聽寫訊息、備忘錄、電子郵件等項目時，Siri可以在裝置上執行鍵盤聽寫功能。

使用iOS 14的「地圖」App瀏覽和探索自行車路線、電動車路線時，能比以往更加輕鬆。自行車路線會考慮沿線的高度、街道繁忙程度，以及是否有階梯。電動車路線可根據目前的車輛充電量與充電器類型，沿著計畫的路線加上充電站點。「指南」功能由受信賴的精選人力資源策劃，提供城市裡值得一遊的有趣景點清單。

蘋果發表會

延伸閱讀

蘋果今起開放更新iOS 14 及watchOS 7、iPadOS 14與tvOS 14

蘋果發表會 沒新款iPhone以Apple Watch和iPad為主

iPhone 12仍維持10月對外揭曉 想買Pro機種要等11月

郭明錤說發表會沒有iPhone 12 蘋概股受壓抑

相關新聞

蘋果發表會總整理／這次沒iPhone！Apple Watch跟iPad都推新款 Fitness+搶攻運動市場

這次發表會以Apple Watch series 6、Apple Watch SE、iPad、iPad Air為主軸，並在Apple Watch上推出智慧健身app Fitness+，搶攻運動穿戴市場。還有整合Apple各項雲端付費服務的Apple one。

新iPad Air推5款夢幻新色！iPad Pro相仿外觀、保留Touch ID 售價18900元起

在新款iPad Pro採用平面邊框設計後，蘋果在此次發表會上宣布更新的新款iPad Air，同樣也換上等同iPad Pro的外型設計，並且維持10.9吋螢幕設計，同時首度搭載以台積電5nm製程打造的A14 Bionic處理器。

從發表會窺見蘋果盤算 3C達人：平價化與擴大市占

今年蘋果（Apple）秋季發表會首度缺席新款iPhone，但有Apple Watch與iPad產品線更新，3C達人Tim...

蘋果全新色Apple Watch series 6現身 平價款Apple Watch SE售價8900起同步亮相

在此次發表會中，蘋果執行長Tim Cook在開頭便說明此次活動將聚焦在Apple Watch與iPad兩款產品，其中率先揭曉的Apple Watch series 6，如先前預期加入全新藍色選項，同時也推出全新紅色與石墨色選項，並且重新打造金色及不鏽鋼款設計，另外也加入血氧量測功能，以及搭配推出新款錶帶配件，更針對家中成員需求增加家庭設定功能。

iPhone新機為何缺席發表會？四個QA解答

蘋果年度最重要的活動之一秋季新產品發表會登場，看著好酷的Apple Watch，新iPad功能強大，新手機在哪呢？

規格升級還比舊款便宜！第8代iPad和舊款差在哪？跟iPad Air比呢？

蘋果今天凌晨於發表會公布了2款新iPad，分別為iPad(第8代)以及iPad Air(第4代)。其中新發表的iPad和前一代有哪些進化？與iPad Air又有哪些差異？用一張表格讓你看了就懂。

沒有iPhone的蘋果秋季發表會…是為了準備公布更大消息？

稍早透過線上播放預錄，並且開宗明義地說明此次重心聚焦在Apple Watch與iPad兩款產品的影片公布新產品消息後，蘋果並未像先前傳聞透露接下來的新品發表會時程，但從蘋果此次可能將新產品發表活動拆分成兩場情況來看，或許是為了準備公布更多消息。

iPhone 12湖水綠疑曝光 網讚：這就是我喜歡的蘋果經典設計

台北時間9月16日凌晨1點，蘋果即將舉行秋季發表會，原本大家預期可能會發表新iPhone，但天風國際證券分析師郭明錤在最新研究報告中卻指出，這次的新品發表只會有新款的iPad Air及Apple Watch。

iOS 14把iPhone變車鑰匙 主畫面編排更自由

蘋果公司（Apple）今天預告，iOS 14等作業系統將於17日起推送給用戶，iOS 14主畫面編排的自由度更高，可顯示...

「包下台積電5奈米三分之二產能」 蘋果最新晶片A14什麼來頭？

蘋果今天雖然沒有發表 iPhone 12，但在最新款 iPad Air 卻搭載了傳聞已久的新型 A14 Bionic 晶片。

蘋果破天荒與國家合作 新加坡居民健康生活可賺8,300元

蘋果公司與新加坡政府合作，透過Apple Watch促使居民的行動和生活更健康。蘋果說，這項兩年方案是首見的類次嘗試，星...

售價10500起…第八代iPad更新外觀不變、處理器效能升級

除了Apple Watch sereis 6及Apple Watch SE，蘋果也如市場傳聞推出第八代iPad，外觀設計基本上沒有太大改變，就連配件也依然維持使用第一代Apple Pencil、Touch ID指紋辨識器，以及既有鍵盤保護蓋等配件設計，不過則是將處理器更新為A12，藉此讓效能提昇。

熱門新聞

蘋果發表會總整理／這次沒iPhone！Apple Watch跟iPad都推新款 Fitness+搶攻運動市場

一看就懂！蘋果發表會6大重點新品與服務

Apple Watch Series 6、SE同步亮相 8,900元起 下週開賣

新iPad Air推5款夢幻新色！iPad Pro相仿外觀、保留Touch ID 售價18900元起

蘋果發表新款智慧表：Apple Watch Series 6與SE

沒有iPhone 12嗎？蘋果發表會凌晨登場 網友預測有三大看點

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。