iOS 14把iPhone變車鑰匙 主畫面編排更自由

蘋果公司（Apple）今天預告，iOS 14等作業系統將於17日起推送給用戶，iOS 14主畫面編排的自由度更高，可顯示自訂小工具，還能透過iPhone解鎖並啟動汽車，讓手機化身汽車鑰匙。

iOS 14帶來更多個人化功能，主畫面頁面可顯示工作、旅遊、運動、娛樂及其他感興趣領域的自訂小工具。位於主畫面頁面結尾的「App資料庫」可將用戶所有App自動整理成易於瀏覽的顯示方式，顯示當下可能實用的App。使用者可選擇要顯示多少主畫面頁數，並可輕鬆隱藏頁面，更快速存取App資料庫。

此外，iOS 14的數位「汽車鑰匙」功能可使用iPhone或Apple Watch，將車輛解鎖或發動。數位汽車鑰匙可使用「訊息」App分享，或在裝置遺失時透過iCloud停用。

蘋果也發表新一代數位汽車鑰匙，以超寬頻技術為基礎，透過U1超寬頻晶片（U1 ultra-wideband chip）提供空間感知，使用者不需要將iPhone拿出口袋或背包，便可將未來的車款解鎖，此功能將於明年推出。

以往iOS有來電時，會以全螢幕方式顯示，容易打斷使用者正在進行的事項。iOS 14精簡來電顯示，如果有來自iPhone、FaceTime和第三方App的電話，會顯示在螢幕上方，不會占用整個螢幕。

iOS 14還內建全新「翻譯」App，提供11種不同語言的翻譯功能，只要將手機轉為橫向，輕點麥克風按鈕即可，就算在完全離線的狀態下也能使用。

另一項iOS 14重大更新是語音助理Siri，現在Siri可幫忙從網路找到解答，還能傳送語音訊息。進行聽寫訊息、備忘錄、電子郵件等項目時，Siri可以在裝置上執行鍵盤聽寫功能。

使用iOS 14的「地圖」App瀏覽和探索自行車路線、電動車路線時，能比以往更加輕鬆。自行車路線會考慮沿線的高度、街道繁忙程度，以及是否有階梯。電動車路線可根據目前的車輛充電量與充電器類型，沿著計畫的路線加上充電站點。「指南」功能由受信賴的精選人力資源策劃，提供城市裡值得一遊的有趣景點清單。