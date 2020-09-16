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規格升級還比舊款便宜！第8代iPad和舊款差在哪？跟iPad Air比呢？

聯合新聞網 / 綜合報導
由左而右分別為第7代iPad、第8代iPad，以及第4代iPad Air規格比較。 蘋果官網
由左而右分別為第7代iPad、第8代iPad，以及第4代iPad Air規格比較。 蘋果官網

蘋果今天凌晨於發表會公布了2款新iPad，分別為iPad(第8代)以及iPad Air(第4代)。其中新發表的iPad和前一代有哪些進化？與iPad Air又有哪些差異？用一張表格讓你看了就懂。

此次蘋果證實市場傳聞推出第8代iPad，基本上在外觀和前一代並無太大差異。螢幕尺寸皆為10.2吋，配件部分和聰穎鍵盤、第1代Apple Pencil相容。且機體高度、厚度、寬度和前一代並無二致，僅有重量上多了幾公克，可說是同個模子刻出來的雙胞胎。

第8代iPad和前一代最大差異在升級為A12處理器。 蘋果官網
第8代iPad和前一代最大差異在升級為A12處理器。 蘋果官網

此次最大的升級為A12處理器，較舊版的A10處理器號稱有40％的效能提升。據先前資料iPad(第7代) Wi-Fi 機型建議售價10900起，Wi-Fi + 行動網路機型售價15400 起。此次第8代iPad建議售價則為Wi-Fi 版10500起，Wi-Fi + 行動網路版本14800起，處理器升級但皆比前一代便宜了400到600元不等

至於iPad Air和iPad就有相當大的差異，整體規格上iPad Air高於iPad，價格也貴了8400元，但仍需視使用者需求來購買，哪款CP值最高因人而異。

此次ipad Air除了常見的銀色、太空灰、玫瑰金，更多了2款全新色綠色及天空藍。螢幕尺寸10.9吋，搭載台積電5nm製程的A14 Bionic處理器。可自行搭配巧控鍵盤及第2代 Apple Pencil。充電器也不同於iPad，並非使用Lightning接頭，而是更為泛用的USB-C連接器。容量最小為64GB，Wi-Fi版本為18900元，Wi-Fi + 行動網路為23200元。

iPad(第7代)iPad(第8代) iPad Air(第3代)iPad Air(第4代)
10.2吋10.2吋

10.5吋10.9吋
A10 Fusion 晶片A12 仿生晶片

A12 仿生晶片A14 仿生晶片
高250.6公釐、寬174.1公釐、厚7.5 公釐高250.6公釐、寬174.1公釐、厚7.5 公釐

高250.6公釐、寬174.1公釐、厚6.1公釐高247.6公釐、寬178.5公釐、厚6.1公釐
(Wi-Fi)483公克、(Wi-Fi + 行動網路)493公克(Wi-Fi)490公克、(Wi-Fi + 行動網路)495公克

(Wi-Fi)456公克、(Wi-Fi + 行動網路)464公克(Wi-Fi)458公克、 (Wi-Fi + 行動網路)460公克
Retina 顯示器Retina 顯示器

Retina 顯示器Liquid Retina 顯示器
2160 x 1620 像素，264 ppi 解析度2160 x 1620 像素，264 ppi 解析度

2224 x 1668 像素，264 ppi 解析度2360 x 1640 像素，264 ppi 解析度
800 萬像素廣角相機、ƒ/2.4 光圈800 萬像素廣角相機、ƒ/2.4 光圈

800 萬像素廣角相機、ƒ/2.4 光圈1200 萬像素廣角相機、ƒ/1.8 光圈
Touch IDTouch ID

Touch IDTouch ID
LightningLightning

LightningUSB-C
Wi-Fi

32GB NT$10,900

128GB NT$13,900

Wi-Fi

32GB NT$10,500

128GB NT$13,500

Wi-Fi

64GB NT$16,900

256GB NT$21,900

Wi-Fi

64GB NT$18,900

256GB NT$23,900

Wi-Fi + 行動網路

32GB NT$15,400

128GB NT$18,400

Wi-Fi + 行動網路

32GB NT$14,800

128GB NT$17,800

Wi-Fi + 行動網路

64GB NT$21,400

256GB NT$26,400

Wi-Fi + 行動網路

64GB NT$23,200

256GB NT$28,200

 

蘋果發表會 Apple iPad iPad Air USB-C Lightning

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沒有iPhone的蘋果秋季發表會…是為了準備公布更大消息？

稍早透過線上播放預錄，並且開宗明義地說明此次重心聚焦在Apple Watch與iPad兩款產品的影片公布新產品消息後，蘋果並未像先前傳聞透露接下來的新品發表會時程，但從蘋果此次可能將新產品發表活動拆分成兩場情況來看，或許是為了準備公布更多消息。

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