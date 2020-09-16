規格升級還比舊款便宜！第8代iPad和舊款差在哪？跟iPad Air比呢？
蘋果今天凌晨於發表會公布了2款新iPad，分別為iPad(第8代)以及iPad Air(第4代)。其中新發表的iPad和前一代有哪些進化？與iPad Air又有哪些差異？用一張表格讓你看了就懂。
此次蘋果證實市場傳聞推出第8代iPad，基本上在外觀和前一代並無太大差異。螢幕尺寸皆為10.2吋，配件部分和聰穎鍵盤、第1代Apple Pencil相容。且機體高度、厚度、寬度和前一代並無二致，僅有重量上多了幾公克，可說是同個模子刻出來的雙胞胎。
此次最大的升級為A12處理器，較舊版的A10處理器號稱有40％的效能提升。據先前資料iPad(第7代) Wi-Fi 機型建議售價10900起，Wi-Fi + 行動網路機型售價15400 起。此次第8代iPad建議售價則為Wi-Fi 版10500起，Wi-Fi + 行動網路版本14800起，處理器升級但皆比前一代便宜了400到600元不等。
至於iPad Air和iPad就有相當大的差異，整體規格上iPad Air高於iPad，價格也貴了8400元，但仍需視使用者需求來購買，哪款CP值最高因人而異。
此次ipad Air除了常見的銀色、太空灰、玫瑰金，更多了2款全新色綠色及天空藍。螢幕尺寸10.9吋，搭載台積電5nm製程的A14 Bionic處理器。可自行搭配巧控鍵盤及第2代 Apple Pencil。充電器也不同於iPad，並非使用Lightning接頭，而是更為泛用的USB-C連接器。容量最小為64GB，Wi-Fi版本為18900元，Wi-Fi + 行動網路為23200元。
|iPad(第7代)
|iPad(第8代)
|iPad Air(第3代)
|iPad Air(第4代)
|10.2吋
|10.2吋
螢
幕
尺
寸
|10.5吋
|10.9吋
|A10 Fusion 晶片
|A12 仿生晶片
晶
片
|A12 仿生晶片
|A14 仿生晶片
|高250.6公釐、寬174.1公釐、厚7.5 公釐
|高250.6公釐、寬174.1公釐、厚7.5 公釐
機
體
尺
寸
|高250.6公釐、寬174.1公釐、厚6.1公釐
|高247.6公釐、寬178.5公釐、厚6.1公釐
|(Wi-Fi)483公克、(Wi-Fi + 行動網路)493公克
|(Wi-Fi)490公克、(Wi-Fi + 行動網路)495公克
重
量
|(Wi-Fi)456公克、(Wi-Fi + 行動網路)464公克
|(Wi-Fi)458公克、 (Wi-Fi + 行動網路)460公克
|Retina 顯示器
|Retina 顯示器
顯
示
器
|Retina 顯示器
|Liquid Retina 顯示器
|2160 x 1620 像素，264 ppi 解析度
|2160 x 1620 像素，264 ppi 解析度
解
析
度
|2224 x 1668 像素，264 ppi 解析度
|2360 x 1640 像素，264 ppi 解析度
|800 萬像素廣角相機、ƒ/2.4 光圈
|800 萬像素廣角相機、ƒ/2.4 光圈
相
機
|800 萬像素廣角相機、ƒ/2.4 光圈
|1200 萬像素廣角相機、ƒ/1.8 光圈
|Touch ID
|Touch ID
安
全
認
證
|Touch ID
|Touch ID
|Lightning
|Lightning
連
接
器
|Lightning
|USB-C
|Wi-Fi
32GB NT$10,900
128GB NT$13,900
|Wi-Fi
32GB NT$10,500
128GB NT$13,500
容
量
及
售
價
|Wi-Fi
64GB NT$16,900
256GB NT$21,900
|Wi-Fi
64GB NT$18,900
256GB NT$23,900
|Wi-Fi + 行動網路
32GB NT$15,400
128GB NT$18,400
|Wi-Fi + 行動網路
32GB NT$14,800
128GB NT$17,800
|Wi-Fi + 行動網路
64GB NT$21,400
256GB NT$26,400
|Wi-Fi + 行動網路
64GB NT$23,200
256GB NT$28,200
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