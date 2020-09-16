規格升級還比舊款便宜！第8代iPad和舊款差在哪？跟iPad Air比呢？

蘋果今天凌晨於發表會公布了2款新iPad，分別為iPad(第8代)以及iPad Air(第4代)。其中新發表的iPad和前一代有哪些進化？與iPad Air又有哪些差異？用一張表格讓你看了就懂。

此次蘋果證實市場傳聞推出第8代iPad，基本上在外觀和前一代並無太大差異。螢幕尺寸皆為10.2吋，配件部分和聰穎鍵盤、第1代Apple Pencil相容。且機體高度、厚度、寬度和前一代並無二致，僅有重量上多了幾公克，可說是同個模子刻出來的雙胞胎。

第8代iPad和前一代最大差異在升級為A12處理器。 蘋果官網

此次最大的升級為A12處理器，較舊版的A10處理器號稱有40％的效能提升。據先前資料iPad(第7代) Wi-Fi 機型建議售價10900起，Wi-Fi + 行動網路機型售價15400 起。此次第8代iPad建議售價則為Wi-Fi 版10500起，Wi-Fi + 行動網路版本14800起，處理器升級但皆比前一代便宜了400到600元不等。

至於iPad Air和iPad就有相當大的差異，整體規格上iPad Air高於iPad，價格也貴了8400元，但仍需視使用者需求來購買，哪款CP值最高因人而異。

此次ipad Air除了常見的銀色、太空灰、玫瑰金，更多了2款全新色綠色及天空藍。螢幕尺寸10.9吋，搭載台積電5nm製程的A14 Bionic處理器。可自行搭配巧控鍵盤及第2代 Apple Pencil。充電器也不同於iPad，並非使用Lightning接頭，而是更為泛用的USB-C連接器。容量最小為64GB，Wi-Fi版本為18900元，Wi-Fi + 行動網路為23200元。