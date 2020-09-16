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蘋果新品外媒分析 量測更精確按鍵整合有新意

中央社 / 台北16日電

蘋果（Apple）發表新款Apple Watch和iPad產品，外媒分析Apple Watchseries 6處理器和電池效能更佳，且能更精確量測空間；新iPad Air是首款把側邊Touch ID與電源按鍵整合的iOS裝置。分析師預估明年下半年新Apple Watch外觀會有明顯改變。

正如市場先前預期，蘋果今天在年度新產品發表會沒有公布新款iPhone，主要新品鎖定Apple Watchseries 6、Apple Watch SE、iPad和iPad Air。

國外科技網站MacRumors指出，Apple Watchseries 6搭載處理效能更快的S6處理器，也能發揮更好的電池效能，S6處理器比起S5可增加20%的效能。

S6處理器採用系統級封裝（SiP）設計，法人推測封測大廠日月光投控旗下環旭電子是主要系統級封裝供應商。

Apple Watch series 6也內建U1晶片，這個晶片具備超寬頻（UWB）功能，MacRumors和9To5Mac指出，超寬頻功能可以提升Apple Watch的空間感知（spatialawareness）能力；在兩個裝置之間，透過超寬頻功能可以精確測量出距離，比起藍牙低功耗（Bluetooth LE）和Wi-Fi功能還要準確。

法人預期，環旭電子也是Apple Watch超寬頻模組主要供應商。

MacRumors並點出，此次新款Apple Watch並沒有隨機附贈5W規格的電源充電器，可能是為了包裝更精緻所設計；不過新款iPad Air仍有隨機附贈充電器。

此外新款iPad Air則是蘋果首款將Touch ID指紋辨識功能整合電源開關按鍵的iOS裝置。天風國際證券分析師郭明錤日前報告就已先預期、這是蘋果第一個採用與電源按鍵整合的側邊Touch ID產品，他並預估明年開始會有更多的iPad新機種配備相關功能。

新款iPad Air也是首款搭載5奈米製程A14仿生晶片的蘋果產品，處理速度比前一代更快40%，繪圖處理速度更快30%，MacRumors和Appleinsider預期新款iPhone12系列也將採用A14晶片。

國外科技網站AnandTech並推測，A14晶片可能比A13要高出16%。

觀察新Apple Watch外觀，郭明錤指出，新AppleWatch外觀設計並無太大變化。Apple Watch外觀顯著變化最快要等到明年下半年。

蘋果發表會

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