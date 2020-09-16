蘋果今起開放更新iOS 14 及watchOS 7、iPadOS 14與tvOS 14

除了揭曉新款Apple Watch、iPad產品，並且宣布推出Apple One綁訂訂閱服務，蘋果也進一步確認將在9月16日開放更新iOS 14、iPadOS 14、watchOS 7與tvOS 14在內作業系統。

而此次宣布更新的Apple Watch series 6、Apple Watch SE、第八代iPad，以及新款iPad Air，在出貨時就會直接搭載新版作業系統，至於現有裝置則會從9月16日開始陸續取得新版作業系統更新。

至於新版iOS 14將增加可在主畫面增加小工具，並且可將桌面甚少使用的app或頁面隱藏，另外可透過App Library將所下載安裝app進行分類，以及可直接使用app功能的Clips設計，另外也能針對Air iPods Pro增加球形環繞音效。

在iPadOS 14部分，則是針對多工顯示，以及Apple Pencil對應功能進行強化，增加可透過Apple Pencil書寫，就能自動轉變為數位文字內容，若是在搜尋欄位書寫即可快速搜尋等功能。在watchOS 14部分，更是針對新型冠狀病毒疫情增加洗手倒數計時，並且增加更多運動數據記錄功能，甚至也加入識別包含寶來塢在內舞蹈類型功能。

另外，在tvOS 14方面則是增加更多大尺寸螢幕可顯示內容，並且加入iOS 14增加的子母畫面顯示功能，以及提昇HomeKit連接應用，而遊戲部分也加入支援微軟Xbox Elit與Xbox Adaptive控制手把

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