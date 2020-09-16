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蘋果Apple One綁訂訂閱服務亮相 健身運動訂閱服務Fitness+同步推出

聯合新聞網 / 楊又肇

如先前市場傳聞，蘋果在此次發表會上正式揭曉名為Apple One的綁訂訂閱服務，另外也配合新款Apple Watch series 6推出全新健身運動訂閱服務Fitness+。

Fitness+將可對應瑜伽、跑步機、單車、伸展、放鬆等體能訓練模式，並且能在使用過程配合Apple Watch即時記錄個人身體狀態，並且配合iPhone、iPad、Apple TV裝置顯示訓練課程。而在訓練課程結束後，螢幕上就會立即顯示當前訓練狀況，並且顯示活動目標完成進度，同時也會顯示數據總結。

而蘋果將會與全球地區健身教練合作，並且讓使用者能輕易透過Fitness+訂閱內容進行訓練，目前會以每月9.99美元方案計費，或是透過每年79.99美元價格訂閱使用，目前僅先在美國等地區提供，預計年底前會在全球市場推出，同時購買新款Apple Watch就能獲得Fitness+服務免費3個月使用方案。

除了Fitness+訂閱服務，蘋果此次也正式揭曉名為Apple One的綁訂訂閱服務，讓使用者能以iCloud服務為基礎，透過每月14.95美元價格同時訂閱使用Apple Arcade、Apple Music、Apple TV+，以及50GB iCloud線上儲存空間服務。

另外也提供包含自己在內6人的家庭訂閱方案，讓使用者能以每月19.95美元價格使用前述4項服務，同時也讓每名家庭成員可使用儲存容量增加至200GB。

至於若選擇每月29.95美元的Premier訂閱方案的話，則還能額外使用Fitness+與News+訂閱內容，同時iCloud線上儲存空間更可達2TB。

Apple One綁訂訂閱服務預計在今年秋季於超過100個國家地區推行，但Premier訂閱方案目前則僅先在美國、加拿大、英國與澳洲開放使用 (主要是因為News+服務僅先在這幾個地區推行)，而任何訂閱方案都能隨時取消。

以蘋果推行此項服務來看，自然也是希望透過綁訂優惠吸引更多人使用其服務，藉此增加更多透過服務產生營收。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

健身 Apple 蘋果發表會

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