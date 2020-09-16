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台積電5nm製程撐腰！ 蘋果揭曉A14 Bionic處理器 將用於iPhone 12

聯合新聞網 / 楊又肇

此次宣布推出新款iPad Air時，蘋果也同步介紹這款平板採用的A14 Bionic處理器，其中率先採用台積電5nm製程打造，並且容納118億組電晶體數量，分別採用蘋果客製化6核心CPU、4核心GPU，以及增加至16核心的類神經網路引擎元件，同時也整合全新機器學習運算元件與加速器設計，藉此強化人工智慧技術應用。

依照蘋果說明，A14 Bionic處理器相比前一款處理器將提昇40%的CPU運算效能，以及30%的GPU顯示效果，同時更標榜人工智慧技術運算效能可實現2倍成長，對應每秒運算11兆次，因此可讓新款iPad Air輕鬆對應4K畫質影片剪輯，或是遊玩複雜的3D遊戲。

另外，蘋果也強調A14 Bionic處理器在機器學習效率表現可達10倍以上，本身也能確保運算流程的資訊隱私安全。

而此次宣布在新款iPad Air率先採用A14 Bionic處理器，其實也意味接下來預期會在10月揭曉的新款iPhone 12，同樣將搭載此款處理器。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

機器學習 台積電 處理器 iPhone 12 蘋果

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