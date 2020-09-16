新iPad Air推5款夢幻新色！iPad Pro相仿外觀、保留Touch ID 售價18900元起

在新款iPad Pro採用平面邊框設計後，蘋果在此次發表會上宣布更新的新款iPad Air，同樣也換上等同iPad Pro的外型設計，並且維持10.9吋螢幕設計，同時首度搭載以台積電5nm製程打造的A14 Bionic處理器。

在整體設計部分，新款iPad Air維持採用10.9吋螢幕，但並未像是iPad Pro採用Face ID臉部解鎖，依然維持採用Touch ID指紋辨識方式解鎖裝置，只是蘋果將原本與Home鍵整合的Touch ID功能移到頂端電源按鍵，讓使用者可以透過手勢操作螢幕之外，仍可以透過指紋解鎖裝置，並且對應Apple Pay支付等需要身分驗證功能。

此外，新款iPad Air也開始加入支援第二代Apple Pencil，並且同樣可使用與新款iPad Pro相同的Magic Keyboard保護蓋配件，而機身底部也換成USB-C連接埠規格，幾乎就是一款入門等級的iPad Pro。

為了讓新款iPad Air有明顯市場區隔，因此蘋果在此款新機加入全新藍色、綠色，以及原本iPad經常提供的太空灰、玫瑰金與銀色。

而建議售價部分，新款iPad Air將以599美元起跳價格銷售，支援LTE版本則從729美元價格起跳，預計會在10月進入市場銷售。而台灣地區售價則從新台幣18900元起跳，一樣要等到10月才會進入市場銷售。

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