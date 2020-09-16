售價10500起…第八代iPad更新外觀不變、處理器效能升級

除了Apple Watch sereis 6及Apple Watch SE，蘋果也如市場傳聞推出第八代iPad，外觀設計基本上沒有太大改變，就連配件也依然維持使用第一代Apple Pencil、Touch ID指紋辨識器，以及既有鍵盤保護蓋等配件設計，不過則是將處理器更新為A12，藉此讓效能提昇。

相比先前的iPad，此次更新版本依然維持採用10.2吋設計，但運算效能則藉由A12處理器帶來40%效能提昇，搭配大小適中的螢幕設計與Apple Pencil支援特性，讓新款iPad可以應用在任何適合平板使用場景。

甚至，蘋果也強調藉由導入人工智慧運算，將可讓新款iPad運算效能進一步提昇，更標榜新款iPad將比目前熱銷的Android平板裝置快上3倍，相比市場熱銷的Chromebook則快上6倍，並且可透過App Store擴充更多應用功能，本身也能藉由iPadOS 12新功能對應個人創作、學習、聯繫溝通等互動需求。

除了公布第八代iPad將以320美元起跳價格銷售，蘋果也宣布將針對教育市場提供銷售，預計以299美元起跳價格開放訂購，配色部分一樣提供太空灰、玫瑰金與銀色選項。而台灣地區則尚未確認上市時間，但建議售價則是從新台幣10500元起跳。

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