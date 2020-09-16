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蘋果全新色Apple Watch series 6現身 平價款Apple Watch SE售價8900起同步亮相

聯合新聞網 / 楊又肇
Apple Watch series 6及平價版本Apple Watch SE官網售價。 圖擷自蘋果官網
Apple Watch series 6及平價版本Apple Watch SE官網售價。 圖擷自蘋果官網

在此次發表會中，蘋果執行長Tim Cook在開頭便說明此次活動將聚焦在Apple Watch與iPad兩款產品，其中率先揭曉的Apple Watch series 6，如先前預期加入全新藍色選項，同時也推出全新紅色與石墨色選項，並且重新打造金色及不鏽鋼款設計，另外也加入血氧量測功能，以及搭配推出新款錶帶配件，更針對家中成員需求增加家庭設定功能。

除了宣布推出新款Apple Watch series 6，蘋果也針對更多使用需求推出傳聞中的平價款Apple Watch SE，並且標榜與多數Apple Watch功能相同。

如同先前邀請函暗示，蘋果將全新藍色加入新款Apple Watch series 6，同時也連帶揭曉新款紅色、時墨色款式，並且更新既有金色與不鏽鋼款式。

而內建處理器，則是換上以先前應用在iPhone 11系列的A13 Bionic處理器為基礎，並且進行細節調整的S6處理器，相比先前的S5約提昇20%運作效率，更加入支援5GHz頻寬的Wi-Fi規格，同時蘋果也針對Apple Watch series 6搭載的螢幕亮度提昇2.5倍，標榜使用者在戶外強光下依然能清晰看清楚錶面資訊。

蘋果也將目前不少智慧穿戴裝置都已經加入的血氧量測功能加入，可透過原本搭載的紅外線感測元件，搭配紅色燈光照射，藉此在15秒時間內完成量測使用者的血氧濃度。

至於此次在錶面設計部分，蘋果也增加不少戶外活動應用錶面，例如針對衝浪、戶外攝影，以及醫院工作人員提供合適錶面功能設計，另外也讓使用者能將代表自己或他人的Animoji做成錶面。

在此次更新錶帶部分，則是分別推出一體成形、提供多種尺寸，並且可透過拉伸配戴的新款錶帶「單圈錶環 (Solo Loop)」，以及採用編繩形式呈現的全新錶帶配件「編織單圈錶環」。

另外，蘋果也針對先前以皮革材質打造、透過磁吸固定的皮革鏈紋錶帶，以及包含Nike運動型錶帶、運動型錶環與愛馬仕在內錶帶配件做了更新。

除此之外，蘋果也同步宣布推出採更親民價位的Apple Watch SE，標榜搭載等同Apple Watch功能，但價格相對較親民，不過錶身就只有以鋁合金材質設計選項，分別提供太空灰、玫瑰金與銀色選項。

針對家中其他成員使用需求，蘋果更針對尚未擁有個人iPhone，或並非使用iPhone機種的家庭成員，提供可藉由家庭設定 (Family Setup)功能，讓家中持有iPhone的成員可以設置另一支Apple Watch，讓家裡的小孩、老人也能方便使用Apple Watch。

不過，要使用家庭設定功能的話，基本上還是要在地電信業者支援，在美國地區將與T-Mobile、Verizon、AT&T等合作，而台灣地區則會與中華電信、台灣大哥大合作，而此項功能將會先在美國、英國、泰國、台灣、瑞士、西班牙、波蘭、日本、香港、德國、法國與中國市場推行。

建議售價部分，新款Apple Watch series 6將從399美元價格起跳，而Apple Watch SE建議售價則是從279美元起跳，同時也會在市場上保留銷售Apple Watch series 3，但建議售價則會調整為199美元。

兩款Apple Watch都會從即日起開放預購，預計在9月22日開放銷售，台灣時間則會在9月23日上市。此外，蘋果也確認新款Apple Watch將不再內附充電器，同時也在錶身採用回收金屬材質設計，包裝更以環保規格設計。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Apple Apple Watch 蘋果發表會

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