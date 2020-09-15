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沒有iPhone 12嗎？蘋果發表會凌晨登場 網友預測有三大看點

聯合新聞網 / 綜合報導
蘋果正式宣布將在美國時間9月15日（台北時間16日凌晨）舉行秋季發表會。（網路照片）
蘋果正式宣布將在美國時間9月15日（台北時間16日凌晨）舉行秋季發表會。（網路照片）

台灣時間明（16）日凌晨一點，將舉行蘋果秋季發表會，iPhone 12系列究竟會不會在這次發表會中公開，讓果粉非常期待。不過除了新手機，網友也整理出發表會的看點，像是第四代iPad Air出現，還有平價Apple Watch，以及耳罩式AirPods等資訊，都是發表會可以關注的重點，其他網友認為「比起手機，我更期待其他新東西出現，比如電視、汽機車等等」。

根據本報之前報導，iPhone 12系列共會推出4種機型，包括5.4吋的iPhone 12、6.1吋的iPhone 12 Max、同樣是6.1吋的iPhone 12 Pro，還有6.7吋的iPhone 12 Pro Max。不過受到疫情影響，iPhone 12產能受到影響，外傳想要見到廬山真面目可能要等到10月上旬。而ios14防App追蹤用戶新功能，蘋果宣布延到明（2021）年初推出，供約10億用戶免費下載更新。

蘋果公司即將推出iPhone12，外界紛紛預估其規格和內容。圖擷自phonearena
蘋果公司即將推出iPhone12，外界紛紛預估其規格和內容。圖擷自phonearena

新款iPad Air 改窄邊框設計、取消Home鍵

另外，網友在《mobile01》上分析發表會看點，網友解釋，之前流出新iPad Air的使用手冊中，顯示第四代iPad Air會有新的設計，像是取消Home鍵，跟進iPad Pro系列的FaceID認證、還有窄邊框設計，加大螢幕到10.8吋或11吋、將Lightning連接埠改成USB-C、使用哪款處理器等，都是iPad Air可以期待的訊息。

平價Apple Watch 以Series 3為原型

法新社報導，蘋果在這次發表會邀請函上，寫著「Time Flies（時光飛逝）」，外界懷疑是跟Apple Watch有關，目前已知新版作業系統WatchOS7將內建睡眠追蹤功能。先前彭博社也報導蘋果將會推出一款平價Apple Watch，以Apple Watch Series 3為原型，還在觀望Apple Watch的人可以再等等，有沒有新款出現。

耳罩式耳機AirPods Studio 採用皮革材質

而根據外媒爆料，蘋果將推出耳罩式耳機AirPods Studio，一款採用皮革材質，精緻奢華適合商務人士，另一款則使用透氣輕便材質，主要給運動配戴；蘋果也增加Apple One名稱敘述，顯示蘋果將會在近期內推出此訂閱方案，上述訊息將在發表活動上揭曉。

網友則回應「窄邊框的iPad Air可以期待，iPhone還是繼續等無瀏海全面屏再說」、「我是比較期待5G的iPad air，但我覺得還不會有」、「比起手機，我更期待其他新東西出現，比如電視、汽機車等等」、「只期待手機，嗚嗚要等多久拉」、「好期待可以有平價版AW，給家中小朋友有定位和通話，且防水和品質都是極優的產品」。

iPadOS 14全新的側邊欄設計。圖／蘋果提供
iPadOS 14全新的側邊欄設計。圖／蘋果提供

Apple Apple Watch iPad Air 蘋果

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